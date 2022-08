Gabon: Pourquoi Ali Bongo a t-il engueulé son gouvernement lors du Conseil des ministres de ce 10 août 2022 ?

Les indiscrétions du Conseil des ministres de ce mercredi nous apprennent que ceux qui ont écouté Ali Bongo Ondimba ce jour ne se sont pas retrouvés et pour cause, ils étaient habitués à un Ali Bongo qui ménageait sa santé. Mais curieusement, c'est un autre Ali Bongo qui leur est apparu.

En effet, le Chef de l'Etat est apparu dans toute sa vigueur, ce qui dénote qu'il est déjà en pleine forme. La preuve c'est qu'il aurait engueulé copieusement le gouvernement qui n'arrive pas à atteindre les objectifs et les résultats escomptés du Plan d'accélération et de la Transformation (PAT), une déclinaison de Plan Stratégique Gabon Émergent (PSGE), et ainsi enclenché un changement dans le quotidien des populations.

À tout juste 11 mois des élections groupées (présidentielle, législatives et locales), ce n'est plus le gouvernement qui sera évalué par les citoyens électeurs, mais bien Ali Bongo Ondimba tout seul. Mais en absence des résultats concrets des projets que le gouvernement était chargé de mettre en oeuvre, Ali Bongo se rend bien compte, ou se rend enfin compte, que ses différents gouvernements ne produisent pas les résultats.

Il faut alors peut-être s'en séparer, mais la vraie question est de savoir si on peut encore rattraper quelque chose à un an de la fin d'un mandat marqué, certes, par sa maladie, mais surtout par la mauvaise gouvernance et l'incompétence des pilotes de mise en œuvre de l'action publique.

Une évaluation rigoureuse et sans concession a permis de relever deux causes de cette absence de performances :

La première est la mauvaise planification tactique et opérationnelle des projets au niveau des départements ministériels, la seconde est l'indisponibilité des ressources pour la mise en œuvre des activités et des tâches, et accessoirement un mauvais dialogue de gestion, et une absence de suivi-évaluation interne des projets.

Changer de gouvernement sans en tenir compte c'est faire fi de l'objectif de l'évaluation : une aide à la décision des plus hautes autorités.

Le vrai débat est là.