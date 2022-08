Soudan: Nil Bleu - Réduction des heures de couvre-feu

Damazin — Le Wali (gouverneur) de l'Etat du Nil Bleu, chef du comité de sécurité, lieutenant-général Ahmed Al-Omda Badi, a ordonné hier aux autorités concernées de réduire les heures de couvre-feu dans les villes de Damazin et Roseires pour devenir de douze heures minuit à six heures du matin du lendemain au lieu de six soirs jusqu'à six heures du matin.

S'adressant aux citoyens de Roseires et Damazin, Badi a exprimé son appréciation pour les positions des agences et de tous les secteurs de la société dans la normalisation de la vie dans les villes de Damazin, Roseires et la région en général après les récents incidents, louant les initiatives lancées par les différentes autorités afin traiter la situation, à la tête desquelles l'initiative du Conseil suprême de l'administration civile dans le pays.

Il a souligné que toutes les initiatives ont contribué au retour de la situation à la normale dans la région, ajoutant que le Comité de sécurité avait décidé de réduire le couvre-feu dans les villes de Damazin et de Rusires pour permettre aux citoyens de se déplacer et de mener à bien leurs différents travaux.

Il a souligné le souci du gouvernement d'assurer le retour de tous les citoyens dans leurs régions, annonçant la détermination du gouvernement et du Comité de sécurité à lever le couvre-feu dans les prochains jours.