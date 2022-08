Soudan: Daglo appelle à l'exclusion des ennemis de la paix

Genaina — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Mohamed Hamdan Daglo, a exprimé l'appréciation aux soldats inconnus qui défendent et protègent les acquis du pays. Lors qu'il présidait hier une réunion rassemblant les administrations indigences et le comité de sécurité de l'État au Secrétariat Général du Gouvernement de l'État de l'Ouest Darfour, Daglo a averti le recul de la mise en œuvre des accords et des réconciliations, soulignant qu'il a suivi de près l'exécution de ces accords moyennant des comités formés à cet effet.

Il a souligné que la paix qui a été réalisée à l'Ouest Darfour était une paix réelle et non une paix politique et qu'elle était un effort pour arrêter l'effusion de sang, mettant en garde les ennemis de la paix dans le pays et appelant à les isoler et à les exclure de la société.

Daglo a ordonné les administrations indigènes de prendre des mesures pour prévenir l'apparition de disputes entre les tribus.

Il a affirmé la disposition à sécuriser le retour des personnes déplacées dans les camps, puis dans leurs villages d'origine.

Le Vice-Président du CST a également donné des directives de prêter attention à la catégorie des jeunes et d'écouter leurs opinions.

Le Wali (gouverneur) de l'État de l'Ouest Darfour, Khamis Abdalla Abbakar, a déclaré à la presse que l'objectif de la réunion, présidée par le Vice-Président du CST, était de suivre la mise en œuvre des articles des accords et des réconciliations entre les parties au conflit et de déterminer comment maintenir la sécurité dans l'État.

Il a ajouté que la réunion a également examiné la question du retour des personnes déplacées dans les camps, puis dans leurs villages d'origine.

Dans le même contexte, le Sultan de Dar Masalit, Saad Abdel-Rahman Bahr-Eddin, a souligné que la réunion a été fructueuse et a passé en revue les efforts déployés par le Vice-Président du CST pour parvenir aux réconciliations et à la paix, soulignant que les administrations indigences ont salué les efforts du Vice-Président du CST pour la réalisation de sécurité, de paix et de stabilité.

Il a ajouté que les administrations indigènes ont affirmé leur engagement à préserver les réconciliations et à les concrétiser, soulignant que la réunion a également abordé les questions de la saison agricole, le plan du gouvernement de l'État sur la saison agricole et les questions des personnes déplacées.

Le Sultan de Dar Gimir, Hashim Osman Hashim, a dit que la réunion a été assurée du progrès de la mise en œuvre des réconciliations et que les administrations indigènes ont souligné leur engagement à mettre en œuvre tous les accords de réconciliation.