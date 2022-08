Soudan: Tirik - Nous sommes venus avec un esprit ouvert à l'initiative de l'appel du Peuple

Khartoum — Le Chef du Haut Conseil de la Tribu des Beja, Mohamed Al-Amin Tirik, a dit que le peuple de l'Est Soudan est venu soutenir l'initiative du peuple du Soudan avec un esprit ouvert, car cette initiative s'adresse au peuple avec toutes ses composantes politiques et sociétales, y compris l'administration indigène, les organisations de la société civile, les comités de résistance, les femmes et les jeunes.

Dans une déclaration à la presse, Tirik a indiqué la satisfaction générale réalisée par l'initiative, soulignant qu'elle a comblé le vide et a donné l'espoir de relancer les opportunités de solutions nationales, ajoutant que la plupart des ambassadeurs étrangers qui sont allés rencontrer le Cheikh Al-Tayeb Al-Jid à Um-Dawban, étaient satisfaits de l'appel de l'initiative du peuple du Soudan.

Il a exprimé son rejet de toute intervention étrangère qui vise à diviser le peuple Soudanais, ajoutant que quelles que soient les différences entre les Soudanais, les opportunités de solutions et d'accord sur la stabilité du pays sont disponibles, exprimant son espoir que les étrangers, avec leurs diverses formes de présence dans le pays, seront des témoins et des supporteurs des solutions nationales.

Il a indiqué que le peuple Soudanais aspire voir des excellentes relations avec le monde et les pays qui l'entourent, soulignant le rejet de l'ingérence étrangère et du colonialisme sous toutes ses formes.

Tirik a mis en garde contre tout malentendu sur l'initiative de l'appel du peuple du Soudan, indiquant que l'appel ne sera pas pour des quotas ou des positions partisanes, mais plutôt une démarche sincère et honnête du peuple Soudanais de s'asseoir pour un accord compréhensif sur la façon de construire et de gérer le pays, indiquant que quiconque vient pour des positions a fait une erreur.

Il a dit qu'ils sont venus de l'Est Soudan pour soutenir de tout cœur l'initiative de l'appel du Soudan avec un esprit ouvert, sur la base de leur reconnaissance de l'ampleur des défis en suspens et de l'importance de l'accord national.

Il a appelé toutes les forces politiques et les entités autochtones à élever l'intérêt national et à soutenir l'initiative du peuple du Soudan, exprimant son souci quant à la situation actuelle, appelant Abdul Aziz Al-Hilu et Abdul-Wahid Mohamed Nour à rejoindre l'initiative.