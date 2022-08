Soudan: La SUNA et l'État de l'Ouest Darfour signent une note d'entente

Khartoum — Une note d'entente de coopération a été signé Mercredi entre l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) et l'Etat de l'Est Darfour au siège de la SUNA à Khartoum, dans le cadre des démarches de l'Agence pour promouvoir la presse et le travail médiatique et pour faciliter le processus de flux des informations qui reflètent les activités dans les États.

La note d'entente a été signée par la Directrice Générale de l'Agence Soudanaise de Presse, Dr. Fikriya Abayazid, et le Wali (gouverneur) de l'État de l'Est Darfour, Mohamed Adam Abdul-Rahim.

Dr. Fikriya a promis de résoudre les difficultés rencontrées par le bureau de la SUNA à l'Est Darfour, qui concernent la fourniture du service TVU, la formation et le suivi des éditeurs, affirmant le souci de la SUNA de couvrir les nouvelles de l'État de l'Est Darfour basées sur ses ressources distinguées qui doivent être reflétées dans les médias et de sa situation en tant qu'État frontalier.

Pour sa part, le Wali (gouverneur) de l'État, Mohamed Adam Abdul-Rahim, a loué le rôle de l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) et le rôle important qu'elle joue et sa préservation à son nationalisme, soulignant son engagement à préparer un bureau pour la SUNA dans l'État et de faciliter le mouvement des journalistes de l'État, tandis que la SUNA fournira son bureau dans l'État avec des équipements de travail pour lui permettre de remplir son rôle requis.