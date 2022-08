Congo-Kinshasa: CENI - Tête-à-tête entre Denis Kadima et Anthony Blinken

Juste avant de quitter la capitale Kinshasa pour Kigali, le Secrétaire d'État américain, Antony J. Blinken a discuté avec Denis Kadima, Président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Cet entretien s'est déroulé dans la concession Cortex dans la commune de Ngaliema où s'est tenue une activité organisée par Internews.

A son arrivée, le secrétaire d'Etat américain dont le programme prévoyait la visite du projet Hackathon et la rencontre avec le numéro un de la Centrale électorale, les deux accompagnés de la directrice adjointe d'Internews, Noémie Kilembe, ont visité les différents stands. Avant d'avoir un tête-à-tête en privé. Certainement, les deux hommes ont abordé la problématique du processus électoral.

Dans le cadre de ce projet, 35 jeunes dont l'âge oscille entre 18 et 35 ans répartis en 5 groupes ont été mis à contribution durant deux jours pour proposer une solution numérique pour mieux vulgariser l'information électorale. "Cette activité se déroule dans le cadre d'un projet financé par USAID ainsi que les coopérations suédoise et suisse. USAID a fourni à Internews un fonds supplémentaire pour promouvoir l'engagement citoyen à travers des informations exactes et fiables. Internews s'est appuyé sur un partenaire local Kinshasa Digital pour l'organiser.

C'est un concours des jeunes qui vont devoir proposer des solutions numériques pouvant permettre de vulgariser encore mieux l'information électorale. Parce qu'au regard des échanges que nous avons eus avec des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des élections et des experts de la CENI, il ressort qu'il y a un problème crucial dans la vulgarisation de l'information électorale", a déclaré Noémie Kilembe, la coordinatrice de ce projet. D'après elle, le commun des mortels n'est pas suffisamment informé sur le processus électoral et sur des élections de manière générale.

"C'est de là que nous est venue l'idée de mettre des jeunes à contribution en nous proposant cette solution qui, nous l'espérons, va aider le processus électoral en terme d'information. Ils seront devant un jury composé de représentants de la société civile, des experts de la CENI ainsi que du ministère du Numérique qui vont sélectionner les deux meilleures propositions. Lesquelles seront primées : la première sera récompensée de 2500$ tandis que la seconde s'en tirera avec 1500$. Internews va appuyer Kinshasa Digital dans l'incubation de ces deux meilleurs projets", a-t-elle précisé.

Il sied de rappeler que le Secrétaire d'Etat américain a quitté la capitale Kinshasa pour Kigali. Ensemble avec les autorités congolaises, ils ont abordé des questions sur la violence dans l'Est de la RDC; la lutte contre la corruption; le soutien au commerce et à l'investissement; la résolution de la crise climatique et le renforcement de la résilience agricole. De son côté, le Président de la CENI continue à baliser le chemin pour des meilleures élections dans le délai Constitutionnel.