Congo-Kinshasa: Rose Mutombo obtient une augmentation de la prime du personnel du ministère de la Justice

Liesse au ministère de la Justice ce mercredi 10 août 2022 à la suite de l'obtention et de l'augmentation de la prime du personnel du ministère de la Justice. Prime que le personnel attendait depuis plus de 12 ans. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a été surprise à l'arrivée à son cabinet de travail d'être accueillie en fanfare.

"Je suis vraiment dans la joie de vous voir tout heureux devant moi puisque j'ai concrétisé l'une des promesses que je vous avais faites le jour que j'ai vous ai reçus. Je vous avais promis qu'à la tête de ce ministère qu'il y aura des choses qui vont changer. Effectivement aujourd'hui, vous avez une prime qui était prévue depuis plus de 12 ans. Je vous assure que j'ai besoin de votre soutien pour que les différents points qui restent non résolus puissent trouver des solutions". C'est en ces termes que s'est exprimée la ministre d'Etat, ministre de la Justice et de Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese.

Elle voudrait en retour constater positivement le rendement du personnel de son ministère. "Je voudrais aussi que cette administration ne soit pas un lieu de tourisme plutôt qu'il soit un lieu où les huit heures de travail soient de mise. Pour ceux qui n'ont pas bénéficié de cette prime, puisque le budget est en pleine préparation, les syndicalistes qui sont associés à cet exercice doivent veiller à ce que certains membres du personnel soient intégrés pour que la majorité du personnel du ministère y trouve leur compte", recommande-t-elle.

Pour cela, il faut obligatoirement que les responsables syndicaux soient conscients des listes qu'ils produisent. Cela est très important que la ministre d'Etat est au courant qu'il y a certaines personnes qui sont bénéficiaires de la prime mais qui ne sont plus en vie ou qui ne travaillent pas au ministère de la Justice. Les syndicalistes devraient revoir les listes pour détecter les différentes anomalies.

Remerciements

De son côté, le porte-parole de l'intersyndicale du SG à la justice a tenu à encenser cet acte. " En liminaire, nous voulons remercier le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre pour vous avoir choisi parmi tant de femmes afin d'être à la tête de ce géant Ministère qui a une lourde charge de restaurer l'état de droit en République Démocratique du Congo ", a déclaré le porte-parole de l'Intersyndicale du secrétariat général à la justice, Edmond Mayundo Kimuni. Ensuite, ils ont remercié le Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi, Président de la République d'avoir matérialisé la volonté de Dieu en nommant une femme par une Ordonnance à la tête du Ministère de la Justice.

"Enfin, nous exprimons toute notre reconnaissance envers vous pour votre écoute attentive des doléances des agents et Fonctionnaires du Secrétariat Général à la Justice qui ont été longtemps abandonnés à leur triste sort. Vous vous êtes réellement investi afin d'impacter Votre passage au sein de cette institution. Vous avez transformé les choses en donnant une nouvelle vision à l'Administrations et aux Administrés de Votre Ministère".

Selon le porte-parole de l'Intersyndicale, la ministre d'Etat a obtenu du Gouvernement, en général, et de ministère du Budget, en particulier, la révision à la hausse du taux de la prime spécifique et permanente et l'élargissement de la liste de bénéficiaires passant de 405 à 1464. " Il fallait qu'il y ait décès pour qu'un fonctionnaire du Secrétariat Général à la Justice soit aligné sur la liste de la prime permanente et spécifique.

D'où, certains fonctionnaires, (non bénéficiaires) souhaitaient la mort des autres. Vous avez accordé aux syndicalistes leur place dans la gestion quotidienne de l'Administration en leur qualité des représentants des agents et cadres de l'Administration au Secrétariat Général à la Justice : nous citons l'implication de la délégation syndicale dans la préparation et la défense du Budget, la préparation de la liste de prime permanente ", a en outre rappelé le porte-parole de l'Intersyndicale.

Réalisations

Les membres du personnel du ministère de la Justice ont remercié la ministre d'Etat qui a obtenu, dans une procédure d'urgence, les frais funéraires pour les obsèques de leur collègue et agent Kisemba Kambundi, chose qui ne s'est jamais plus faite depuis des décennies. "A cet effet, nous tenons à vous présenter sincèrement, au nom de tous les Agents, Fonctionnaires et Cadres de l'Administration Centrale du Ministère de la Justice, nos remerciements pour vos efforts aussi louables à améliorer les conditions de vie tant soit peu des Agents sus évoqués et cela grâce à la volonté politique et le sens d'humanisme de votre Excellence, Madame la Ministre d'Etat et celui de votre collègue du Budget que nous remercions aussi pour son contreseing enfin d'obtenir cette prime permanente et spécifique avec élargissement de la liste qui était stagnante de 405 depuis 2008 jusqu'à 2022 au 1er trimestre ".

Dans le souci de trouver des solutions adéquates en vue de sauvegarder la paix sociale au sein de l'Administration centrale du ministère de la Justice, la délégation syndicale réitère quelques points du mémo du 15 avril 2021, notamment :

La non-participation des syndicalistes à la planification et l'exécution du Budget de l'Etat (Plan d'engagement) ; la non-participation des syndicalistes dans le traitement des dossiers de titularisation ; l'octroi de la prime de risque aux Agents pénitentiaires affectés dans les différents établissements pénitentiaires de notre pays ; la régularisation de situation administrative des Agents par Arrêté ministériel ; l'établissement des bons d'engagement non ordonnancés ni liquidés par votre collègue du Budget et le ministre des Finances ; la réactivation de la Direction de l'Anti-Fraude ; l'obtention d'un acte juridique auprès du Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction Publique accordant la prime permanente et spécifique à nos collègues et agents des divisions provinciales qui travaillent dans des conditions difficiles à l'intérieur du pays ; l'obtention des moyens de transport du personnel ; le problème de la mise en place ; la récupération du Service d'identification judiciaire et de son bâtiment que la Police Nationale occupe.