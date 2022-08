Madagascar: Suivi des données sur les vaccinations Covid-19 - Remise de don de matériels informatiques par les Etats-Unis

Le ministère de la Santé publique a été doté de matériel informatique pour renforcer les systèmes d'information sanitaire et améliorer le suivi de la Covid-19, notamment les données sur la vaccination . Il s'agit d'un don du peuple américain par le biais de l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

" Disposer de données accessibles est essentiel pour une surveillance sanitaire efficace, une planification et une prise de décision stratégique afin de prévenir et de répondre aux urgences et de garantir l'accès à des services de qualité ", a déclaré Randy Chester, Directeur général par intérim de l'USAID, lors de la cérémonie de dotation.

Il a également indiqué que " cette nouvelle technologie permettra aux personnels de santé de surveiller la couverture vaccinale et l'efficacité de la gestion des cas de COVID-19 ainsi que d'autres problèmes de santé ".

60,5 millions d'ariary.

C'est la valeur de cet équipement fourni par le projet " measure malaria " de l'initiative présidentielle américaine (PMI-US President's Malaria initiative). Il comprend huit ordinateurs portables, huit routeurs, quatre lecteurs de disques externes et une imprimante.

La capacité du nouveau matériel permet d'accéder aux données de santé en temps réel via internet et de procéder à une analyse approfondie des données et des comparaisons géographiques des indicateurs de santé.

En collaboration avec d'autres projets de l'USAID, " measure malaria " continuera à former des spécialistes du ministère de la Santé à la gestion et à l'analyse des données ainsi qu'à l'élaboration de plans d'action pour améliorer les services de prévention des maladies et de gestion sanitaire.

A noter que depuis 2020, PMI Measure Malaria a aidé Madagascar à renforcer l'accès aux données du système d'information sanitaire de routine, y compris le secteur privé de la santé, la surveillance du paludisme, le suivi et l'évaluation, et la qualité des données pour une utilisation dans la prise de décision stratégique. Le projet intervient dans 11 pays sur quatre continents pour renforcer les systèmes d'information sanitaire.