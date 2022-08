Madagascar: Île Sainte-Marie - Des patrouilles citoyennes pour protéger les forêts

" Protéger et restaurer la forêt en luttant contre le défrichage et le vol de bois de qualité dans la forêt de Kalalaà, Sainte-Marie ". Tel est l'objectif que les habitants du village de Maromandia se sont donné. Appuyés par le Gret Madagascar via la Plateforme de Concertation et d'Appui au Développement Durable de l'Île de Sainte Marie (PCADDISM), ces habitants se sont organisés en patrouille. 21 personnes composées d'hommes et de femmes se relaient ainsi pour partir en patrouille dans les forêts de cette partie de l'île qui a la particularité d'être riche en matière de biodiversité.

Les descentes se font plusieurs fois par mois pour préserver la sécurité des femmes et des hommes qui se sont embarqués dans la guerre contre le défrichage des forêts. Dans leur approche, les patrouilleuses et patrouilleurs de l'île Sainte-Marie essaient de conscientiser les personnes qui pratiquent le défrichage.

" Quand on rencontre une personnequi défriche, on lui explique pourquoi c'est un problème et on remplit la fiche de patrouille qui est remise au Gret. L'ONG l'envoie ensuite à l'agent de cantonnement forestier qui va constater l'infraction et décider d'éventuelles sanctions.

Parfois, les preuves sont insuffisantes mais souvent, rien que le fait d'être convoqué les découragent de recommencer ", avance un habitant du village de Maromandia. Il conviendrait de noter qu'en échange des patrouilles, les patrouilleurs et patrouilleuses bénéficient de la part du Gret et de la PCADDISM des appuis en matière de développement d'activités génératrices de revenus.

Aussi, ces activités rentrent dans le cadre du projet Tsara Kobaby. Mené depuis 2019, le projet en question entend " enrayer le processus de déforestation par la mise en place d'actions de conservation et de restauration écologiques des écosystèmes de Sainte-Marie ".