Afrique Australe: 42e sommet de la SADC à Kinshasa - La présence d'Andry Rajoelina incertaine

Le président de la République va-t-il assister au prochain sommet des chefs d'Etats et de gouvernement de la SADC qui aura lieu la semaine prochaine dans la capitale de la République démocratique du Congo.

Les 16 pays membres de la SADC vont fixer le cap sur Kinshasa le 17 et 18 août prochain. La capitale congolaise accueillera le 42e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de cette organisation régionale. Une délégation malgache est attendue à Kinshasa durant cette rencontre de haut niveau.

L'année dernière, le président de la République, Andry Rajoelina, a fait le déplacement lors du 41e sommet ordinaire Lilongwe au Malawi. Un scénario qui ne sera pas à écarter pour cette année surtout en ces temps où le chef de l'Etat, actuellement en Europe, reprend progressivement son roadtrip sur la scène internationale. La propagation de la pandémie de Covid-19 a contraint plusieurs dirigeants à limiter leurs déplacements à l'extérieur. Quoiqu'il en soit, la SADC a déjà annoncé que la réunion à Kinshasa se fera en présentiel grâce à l'amélioration de la situation sanitaire mondiale.

Progrès.

Toutefois, certaines sources au courant du dossier ont indiqué que " la présence du président de la République en RDC n'est pas encore confirmée ". Et il revient au " ministre des Affaires étrangères de représenter Madagascar " lors de ce 42e sommet qui survolera les questions liées à l'intégration régionale.

" La réunion fera le point sur les progrès réalisés conformément aux aspirations de la SADC telles qu'elles sont définies dans le Plan indicatif régional de développement stratégique (RISDP) 2020-2030 et Vision 2050 " a souligné un communiqué de l'organisation publié le lundi 08 août dernier.

Les ambitions de l'organisation qui sont, en effet, inscrites dans ces documents sont énormes et " envisagent une région industrialisée pacifique, inclusive, compétitive, à revenu moyen et élevé où tous les pays bénéficient d'un bien-être économique durable, de la justice et de la liberté " affirme la missive.

Troïka.

En tout cas, le sommet se tiendra sous le thème " Promouvoir l'industrialisation par l'agro-processus, la bénédiction des minéraux et les chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente " a annoncé la SADC.

" Le thème du Sommet 2022 est une tentative de renforcer la mise en œuvre du Plan indicatif de développement stratégique régional (RISDP) 2020-2030 de la SADC qui cherche à approfondir encore l'intégration régionale de l'Afrique australe et à promouvoir le développement comme soutien et pilier du développement industriel et de l'intégration des marchés " poursuit le communiqué. Le 42e sommet des chefs d'Etat de la SADC sera précédé de la réunion du comité permanent des hauts fonctionnaires et des réunions du comité des finances, mais aussi de la réunion du conseil des ministres de la SADC, qui va se dérouler le 13 et 14 août, ainsi que du sommet de la Troïka des Organes de la SADC.

Tension avec Kigali.

Lors de ce 42e sommet, la cérémonie de passage de flambeau entre le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prendra la présidence de la SADC, et son homologue malawite, Lazarus McCarthy Chakwera se déroulera à Kinshasa où la tension avec Kigali est dans tous les esprits. La République démocratique de Congo accueille, en fait, ce sommet en pleine tension avec le Rwanda voisin. Le pays de Kagame est accusé par Kinshasa d'être de mèche avec les rebelles de M23 qui sont en conflit avec l'armée régulière congolaise dans l'Est de la RDC. L'intervention de l'armée rwandaise dans la crise congolaise a été confirmée, le jeudi 04 août dernier, par l'Organisation des Nations Unies.