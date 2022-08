Madagascar: Afrobasket U18 - Les Ankoay filles et garçons filent en demi-finales

En 6 éditions de l'Afrobasket organisées en terre malgache, les basketteurs et basketteurs U18 de l'édition 2022 ont marqué l'histoire en s'offrant le sésame pour le dernier carré du tournoi.

Les garçons assurent sans trembler

C'est dans un Palais des Sports plein à craquer que les Ankoay garçons ont remporté leur ticket pour les demi-finales de la compétition. Les cinq joueurs premiers entrants, à savoir, Donovan, M'Madi, Rino, Jerry et Lova ont transporté les supporteurs en liesse dès l'entame de la rencontre sur un shoot de Donovan qui a ouvert le score.

En face, les hommes de Zeljko Zecevic peinent à marquer et à entrer sous le panier malgache. Déjà les statistiques de la rencontre ont montré que seuls 25% des tirs à deux points et 15% des shoots ont été réussis par le clan guinéen.

L'équipe malgache a créé la différence dès le premier quart-temps, 18-10. Confondant vitesse et précipitation, les Malgaches ont été à côté du jeu au début du second quart-temps et n'arrivent plus à poursuivre le collectif bien rodé du début de la rencontre, laissant les Guinéens marquer.

Mais, Mathias M'Madi, l'homme du match et de la situation, était là pour sauver son équipe et provoquer les fautes. Sous l'applaudissement et l'encouragement des supporters acquis à sa cause, M'Madi se parade avec les festivals de panier. Avec 28 points à son compteur, il a inscrit presque la moitié des points des Ankoay. Les Malgaches mènent sur une avance de 10 points à la fin de la première mi-temps, 31-21.

Duel magistral.

A la reprise de jeu, le tandem Jerry-M'Madi fonctionne à merveille sur le terrain appuyé par les autres coéquipiers.

Sur les statistiques de la rencontre, les Malgaches affichent une efficacité de 34% en tirs à mi-distance et 23% pour les tirs à 3 points. Les Guinéens désordonnés ont de la difficulté dans la récupération des rebonds offensifs que défensifs.

Les Syli national reviennent peu à peu dans le bain grâce à la mobilité du meneur et capitaine, Diallo (20 points) qui ne rate pas dans ses actions au quatrième quart-temps. " Nous attendions à la fin du match pour revenir au score et c'était compliqué ", souligne le capitaine du Syli national. L'on assistait au duel de numéro quatre, Diallo-M'Madi qui étaient tous deux magistraux sur le terrain.

Les Guinéens ont pourtant bien résisté et arrivent à marquer 14 points contre 11 pour Madagascar, mais l'écart de score acquis par les protégés de Aimé Randria à la première mi-temps handicape l'équipe visiteuse. Madagascar valide sans difficulté son ticket pour les demi-finales face aux Aiglons du Mali.

" C'était un match assez équilibré. Ils n'ont pas fait jouer leur pivot, mais, ont misé sur le meneur. L'équipe n'a pas bien défendu, et nous avons eu du souci dans les tirs à trois points avec la taille des ailiers adverses avoisinant les 1m80. Le problème de verrouillage nous a fait défaut aussi ce jour et nous allons rectifier le tir en demi-finale, car nous rêvons d'une coupe du monde et pour ce faire, il faut la victoire coûte que coûte ", a annoncé Lova, le capitaine des Ankoay.