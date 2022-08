Madagascar: Partenaire de développement - Alex Mubiru nouveau DG de Cabinet à la Présidence de la BAD

Un des pays privilégiés du Groupe de la BAD (Banque Africaine de Développement). C'est ainsi que le président de cette institution financière, le Dr Akinwumi Adesina considère Madagascar, d'après ses propos lors de ses visites dans la Grande île. Hier, il a nommé un nouveau Directeur général de Cabinet, qui prendra sa fonction à compter du 16 août 2022. Il s'agit d'Alex Muribu qui est déjà DG par intérim de cabinet, depuis décembre 2021.

D'après la description faite par la BAD, Alex Muribu est un ressortissant ougandais qui compte à son actif près de 25 ans d'expérience avérée, ayant occupé différents postes à la BAD et au sein d'autres institutions.

Depuis décembre 2021, il dirigeait la stratégie et sa mise en œuvre au sein du cabinet du président de la banque. " Il offrait, à ces fonctions, un soutien technique et opérationnel au président, assurant l'orientation stratégique et l'exécution du programme de travail de la Banque en temps voulu, outre renforcer la conformité et la reddition de comptes.

Son rôle consistait, pour l'essentiel, à veiller à la mise en œuvre de la stratégie, à l'obtention de résultats dans la gestion du portefeuille et des activités de prêt (réserve indicative et portefeuille), à la performance financière, au déploiement des initiatives à l'échelle de l'organisation et des partenariats stratégiques. Alex Mubiru a également apporté un soutien transversal capital au déploiement des High 5, des politiques et des stratégies opérationnelles de la BAD, outre les priorités majeures de l'organisation", a noté l'institution dans un communiqué officiel.

Engagé.

Selon les informations, Alex Mubiru a rejoint la BAD en 2009, en qualité d'économiste chercheur principal, avant d'occuper plusieurs postes au sein de différents départements. Économiste principal au bureau pays de la Tanzanie entre 2010 et 2012, il y a supervisé la préparation de la stratégie d'appui de la BAD. Nommé conseiller principal en stratégie au Département des politiques et stratégies opérationnelles en 2012, il a fait partie du groupe de travail chargé de coordonner l'élaboration de la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque.

Au cours de cette même période, il a assumé la responsabilité de chef de projet pour la préparation de la Stratégie de la Banque pour le secteur privé 2013-2017. Nommé chef de division au Département de la mobilisation des ressources en 2014, il était membre de l'équipe centrale qui a dirigé, organisé et coordonné la 14e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement.

Devenu en 2018 chef du bureau pays de la Banque en Tanzanie, il y a supervisé la gestion d'un portefeuille évalué à plus de 2,3 milliards de dollars. En novembre 2020, Alex Mubiru a été nommé directeur de la stratégie et de la mise en œuvre au sein du cabinet du président de la Banque africaine de développement. Pour le président Akinwumi Adesina, cette nomination d'Alex Mubiru aura un impact immédiat sur la rationalisation des initiatives stratégiques, la supervision de la gestion des programmes et la communication des objectifs à travers l'ensemble de l'institution.