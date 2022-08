Ile Maurice: Jeux du Commonwealth - Accueil triomphal pour nos médaillés

L'ambiance était énorme hier au SSR International Airport. Ravannes, maravannes, triangles... vous devinez la suite. Notre séga a résonné en guise de bienvenue à nos athlètes et de célébration pour nos médaillés.

Le pugiliste Richarno Colin, qui a décroché l'argent chez les -64 kg, avait tout son fan club à l'aéroport. Et ses premiers mots ont été pour celui-ci. "Avoir droit à un tel accueil, cela fait chaud au cœur. Je remercie tous ceux qui se sont déplacés. Ceux qui me soutiennent. Ma médaille est aussi la leur. Je remercie aussi mon Créateur qui me donne la grâce de pouvoir faire ce que je fais." Revenant sur sa prestation, il affirme : "Je voulais tellement offrir une médaille d'or à Maurice et j'ai tout donné pour cela. Le résultat final est ce qu'il est. Maintenant, le travail continue car il y a d'autres échéances sur lesquelles il faudra se concentrer."

"Je ne m'attendais pas à un tel accueil", a lancé l'haltérophile Roilya Ranaivosoa, médaillée d'argent chez les 49 kg. "Je remercie les Mauriciens qui nous suivent et nous soutiennent. Mes remerciements vont aussi à mon époux, mes coaches, la fédération. Sans tout ce beau monde, mes réalisations n'auraient pas été possibles."

Rémi Feuillet était lui aussi ému de l'accueil réservé aux athlètes. "Mari top !", s'est-il exclamé. "Ma médaille d'argent (NdlR : chez les -90 kg en judo) a une saveur particulière car elle a été acquise au niveau intercontinental. Je dis un grand merci à tous les supporters et tous ceux qui ont aidé à cette performance."

Nos deux autres médaillés, Christiane Legentil et Sébastien Perrine (respectivement chez les -57 et les +100 en judo) se disent, eux, fiers de leur prestation et d'avoir permis au quadricolore de flotter à Birmingham. "Je tiens à remercier ma famille à Rodrigues, la fédération, le staff technique, le ministère. Ils ont tous collaboré à ce succès."

Sébastien Perrine ne réalise toujours pas l'exploit dont il a été l'auteur. S'entraînant exclusivement à Rodrigues et sans sorties régionales ou internationales depuis environ deux ans, il s'octroie le bronze dans une catégorie de +100 kg très compétitive. Il est la belle surprise de ces Jeux côté mauricien. "Ce n'était pas facile, surtout après une longue période d'inactivité. Mais au final, il y a cette médaille, obtenue au prix de beaucoup d'efforts et d'entraînements."