Ile Maurice: Événement astronomique - Une "super lune" illuminera le ciel ce soir

Avis aux passionnés d'astronomie, dans la nuit de ce jeudi à vendredi, il vous sera possible d'observer une "super lune" sur l'ensemble de l'île. Sauf si les nuages ne viennent gâcher le spectacle.

Le mois d'août compte son lot d'événements magnifiques. Parmi eux, une pleine lune un peu originale, car elle sera plus grosse que d'habitude. Ce phénomène astronomique, dit "super lune", survient lorsque la Lune est au périgée, c'est à-dire au plus près de son orbite, la terre, soit à une distance d'environ 358,792 km. 14 % plus grande et 30 % plus brillante, la Lune nous apparaîtra beaucoup plus proche, pour un spectacle éblouissant.

Un télescope ou une paire de jumelles pourront vous permettre de mieux observer le phénomène, qui sera tout de même visible à l'œil nu. "La super lune, aussi rare que belle, se produira ce jeudi 11 août à 19 heures en direction de l'Est. Mais le pic est attendu vendredi matin aux alentours de 5 h 26, pour un spectacle extraordinaire", avance l'astronome Bhasker Desai, trésorier et responsable des relations publiques à la Société d'Astronomie de Maurice.

L'astronome recommande les amateurs de photographie de faire le détour pour une belle vue. "On le verra plus imposant que d'habitude, si on a dans le même champ de vision des immeubles, des arbres ou une montagne, ce sont ces éléments de comparaison du paysage qui la rendent plus massive à nos yeux, quand elle se lève par rapport à l'image qu'on en a quand elle est isolée dans le ciel", dit-il.

Un événement à ne pas manquer, d'autant plus qu'il s'agit de la dernière de cette année. En effet, la prochaine "super lune" n'aura pas lieu avant le 1er août 2023.