Ile Maurice: De janvier à juillet - Plus de 470 000 arrivées touristiques

Le mois de juillet a vu les arrivées touristiques bondir à 94 084, contre 63 008 le mois précédent, soit une hausse de 31 076 (49 %), selon les statistiques compilées par Statistics Mauritius et rendues publiques hier. Sur la base de ces statistiques, on relèvera que pour les sept mois de l'année, soit de janvier à juillet 2022, ils étaient 470 640 touristes à fouler le sol mauricien, dont 469 108 par voie aérienne, la différence étant par le biais des croisières. Comme les années précédentes, l'Europe a été le principal marché touristique, avec 322 961 voyageurs, dont la France à elle seule comptant pour 112 120.

Pour le premier semestre de l'année, on comptait 376 556 arrivées touristiques, alors que depuis la réouverture des frontières le 1er octobre 2021, quelque 634 463 touristes ont séjourné dans les établissements hôteliers du pays. À ce jour, soit depuis le début de l'année, on chiffre une moyenne mensuelle de 67 000 touristes, ce qui serait largement insuffisant pour atteindre l'objectif gouvernemental d'un million de touristes à la fin de 2022. À ce rythme, on sera en mesure d'atteindre l'estimation du Fonds monétaire international de 800 000 touristes, tel qu'il a été rapporté dans son dernier Article IV Consultations.

Cependant, les autorités comme les institutions du privé, dont l'AHRIM, sont d'un avis contraire, confiantes de pouvoir relever le défi avec une amélioration tous azimuts des connectivités aériennes avec la nouvelle logistique d'Air Mauritius (MK) proposant de louer prochainement deux A 330 Neo pour étoffer les lignes aériennes, couplée avec de nouvelles fréquences des autres compagnies aériennes desservant la destination mauricienne.

D'autres spécialistes aériens estiment, en revanche, que même si le renforcement de la flotte de MK pourrait régler partiellement la problématique de la connectivité aérienne et des sièges sur les appareils de MK, d'autres conditions doivent être probablement réunies pour atteindre le niveau des arrivées de 2019. Dont la libération de l'accès aérien, poursuivie déjà par les deux concurrents de la destination mauricienne, les Maldives et les Seychelles, pour relancer leur industrie touristique et qui se retrouvent déjà à leur niveau prépandémique.