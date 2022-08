Afrique: Pétition électorale au n°8 - Fin de suspense pour Dayal et Jugnauth

Que nous révélera la boîte de Pandore quand elle s'ouvrira demain, par rapport à la pétition électorale déposée par le candidat battu de l'Alliance nationale lors du scrutin de novembre 2019 au n°8 (Moka- Quartier-Militaire), Suren Dayal, contre le Premier ministre, Pravind Jugnauth ? Les juges David Chan et Karuna Devi Gunesh-Balaghee mettront fin au suspense qui a duré presque un an et feront connaître leur verdict à 10 h 30 en Cour suprême.

Est-ce une coïncidence si Pravind Jugnauth entame son pèlerinage politique version 2022 à travers le pays à partir de demain à Triolet ? L'île Maurice entière, plus particulièrement la classe politique, sera suspendue aux lèvres du juge David Chan qui préside les débats sur cette pétition électorale aux côtes de la juge Balaghee. Attendons voir !

Si le verdict était en faveur de Suren Dayal, l'échiquier politique serait en ébullition. Car il s'agirait du poste de Premier ministre et de la tenue des prochaines élections générales, prévues en 2024.

Suren Dayal conteste l'élection de Pravind Jugnauth et de ses deux colistiers, Leela Devi Dookun-Luchoomun et Yogida Sawmynaden, lors du scrutin de novembre 2019 dans la circonscription n°8. Le Premier ministre, par le biais d'un contre-affidavit, a réclamé le rejet de la pétition électorale de Suren Dayal. Ce dernier s'était classé à la quatrième place lors de ces élections générales de no- vembre 2019 dans la même circonscription.

Le pétitionnaire a retenu les services de Me Gavin Glover, Senior Counsel, Me Robin Ramburn, Senior Counsel, et Me Raju Sewraj, Senior Attorney. Le Premier ministre est, lui, représenté par Me Désiré Basset, Senior Counsel, Me Eric Ribot, Senior Counsel, Me Ravind Chetty, Senior Counsel, et Me Raouf Gulbul.