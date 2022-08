Ile Maurice: PTr-MMM-PMSD - Les "réserves profondes et certains désaccords" de Bodha

Le leader du Rassemblement Mauricien (RM), Nando Bodha, serait peu favorable à s'associer au bloc Parti travailliste (PTr)-Mouvement militant mauricien (MMM) et Parti mauricien social-démocrate (PMSD).

Lors du Bureau politique du RM, le leader a laissé entendre qu'il y a plusieurs zones d'ombre à éclaircir suivant sa rencontre avec Xavier Duval et Paul Bérenger, hier après-midi. Déjà, après cette réunion, le langage corporel de Nando Bodha laissait entrevoir qu'il n'était pas satisfait des explications des leaders du PMSD et du MMM. Surtout quand ces derniers lui ont fait part que rien d'autre n'a été discuté lors de la rencontre qui a eu lieu au domicile de Paul Bérenger, hormis une décision de l'éventuelle alliance d'aller aux élections municipales ensemble et la mise sur pied d'un comité pour travailler sur un projet de société de changement.

Après l'annonce d'Arvin Boolell mardi, Nando Bodha avait confié à ses proches qu'il n'appréciait pas le fait qu'il ait entendu dire que le RM allait participer aux élections municipales avec les trois partis, sans même le consulter.

D'ailleurs, lors du comité national du RM, hier soir, il a été question des derniers développements sur la scène politique, dont les discussions tenues entre Paul Bérenger, Xavier Duval, Navin Ramgoolam et Arvin Boolell du Parti travailliste, le lundi 8 août.

Dans un communiqué émis en fin de soirée, hier, le comité dit regretter que RM et son leader, Nando Bodha, ont été mis devant un fait accompli face aux déclarations d'Arvin Boolell.

Nando Bodha a tenu à préciser qu'il n'a participé à aucune discussion avec le PTr.

L'occasion également pour lui de rapporter la teneur de ses discussions avec Paul Bérenger et Xavier Duval, hier après-midi.

Ces derniers lui auraient ainsi confié que le principe de participation ensemble aux élections municipales a été approuvé et ensuite, que la mise en place d'un comité réunissant l'Entente de l'Espoir et le PTr pour préparer un programme de changement a aussi été agréé.

Malgré le fait que Paul Bérenger et Xavier Duval ont confirmé que rien n'a été finalisé concernant tous les autres sujets évoqués, notamment les élections générales, Nando Bodha affirme avoir fait part à Paul Bérenger et Xavier Duval de " toutes ses réserves profondes et certains désaccords concernant la teneur et les différentes options proposées ".

D'où l'affirmation du comité national du RM à l'effet qu'il n'y avait aucune urgence concernant les élections municipales, et que le RM était favorable à un rassemblement de toutes les forces de l'opposition mais pas à n'importe quel prix.

La parti de Bodha se dit favorable à un rassemblement dans l'intérêt du pays avec et surtout un projet de société pour amener un changement radical du système actuel.

Par rapport aux propos de Paul Bérenger et Xavier Duval à Nando Bodha d'un côté, et les déclarations faites par Arvin Boolell et Ehsan Juman de l'autre, le RM demande toute la clarté nécessaire sur le rôle de Navin Ramgoolam dans un accord éventuel avec le PTr.

En bref, le RM veut connaître la véritable teneur des discussions tenues lundi à Riverwalk " parce que la population veut qu'il y ait toute la transparence nécessaire quand il s'agit de l'avenir du pays ".

Tous ces points seront évoqués par Bodha lors de sa prochaine rencontre avec Bérenger et Duval, demain, vendredi 12 août.

Une chose est sûre. En politique, les choses évoluent rapidement. D'autant plus que Xavier Duval est favorable à l'inclusion du leader du RM au sein de cette éventuelle alliance de l'opposition. Le leader du PMSD a fait comprendre à ses proches que Nando Bodha a démissionné de son poste de ministre et qu'on ne peut le laisser tomber.

Rassemblement Mauricien - Comité National - Réunion du mercredi 10 août 2022 by L'express Maurice on Scribd