Congo-Kinshasa: Beni - Du chocolat fabriqué en pleine zone d'insécurité à Mutwanga

La fondation Virunga produit du chocolat dans le territoire de Beni depuis bientôt trois ans. L'usine implantée à Mutwanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori, fonctionne malgré l'insécurité dans la région. La vente du chocolat Virunga Origins est assurée par des distributeurs, notamment dans la ville de Beni.

Reportage

C'est précisément en janvier 2020 que cette usine a produit son tout premier chocolat, made in Congo.

Ce chocolat est fabriqué à base de cacao produit dans la région. Une grande partie de cette production est exportée en Europe, principalement en Belgique.

Mais, la région de Beni est en proie à l'insécurité, due à des attaques régulières des rebelles de l'ADF. Ce qui constitue un défi majeur non seulement pour la production mais aussi pour la distribution.

Kambale Makasi dont l'asbl est implantée dans la ville de Beni assure la distribution du chocolat Virunga Origins dans la région de Beni et à Bunia dans la province voisine de l'Ituri.

" L'usine est dans une zone rouge. Quand il y a des attaques, on est obligé d'arrêter la production, et cela joue sur notre rendement", a expliqué Kambale Makasi.

Malgré ce défi, la fondation Virunga produit au moins cinquante kilogrammes de chocolat par jour, et en exporte en Europe plus ou moins cinq tonnes par an. Cependant, la consommation locale n'est pas encore satisfaisante, indique Kambale Makasi.

" On est consommé localement, mais on n'est pas encore satisfait de la consommation locale. On est en train de développer des mécanismes afin de produire des chocolats qui seront à la portée de tout le monde, vue le pouvoir d'achat de notre population", espère Kambale Makasi.

Les quelques habitants du territoire de Beni qui arrivent à acheter le chocolat fabriqué par la fondation Virunga, interrogés par Radio Okapi, apprécient ce produit.

Parmi eux, une jeune dame rencontrée dans un supermarché de la ville de Beni. Elle est particulièrement fière de l'origine de ce chocolat.

" C'est une première fois que je consomme du chocolat fait en RDC. C'est vraiment un très bon produit. Et puis, c'est fait à base de cacao produit localement ", raconte-t-elle d'air satisfait.

Cette usine de production utilise une main d'œuvre locale, dont 60% est constitué de veuves des écogardes, ces gardes parc morts en plein exercice de protection du parc national de Virunga.