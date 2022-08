Congo-Kinshasa: Beni - Une femme morte noyée dans les eaux d'une pluie diluvienne

Une sexagénaire est morte noyée dans les eaux d'une pluie diluvienne qui s'est abattue, mardi 9 aout, sur la ville de Beni (Nord-Kivu). Selon des sources sur place, ce drame s'est produit dans la cellule Kangayembi, dans la commune de Mulekera.

A la suite de ce décès, le coordonnateur de la protection civile à Beni, Jean-Paul Kapitulula a invité la population à ne plus habiter les zones non aedificandi.

" La loi foncière n'autorise pas les gens à construire a moins de 25 mètres de la rivière. Avec les constructions, l'urbanisation, tout ce que nous mettons comme dalles dans nos parcelles, les eaux qui sont amenées par les pluies ne sont plus absorbées par nos terres. Et, nous réitérons notre appel aux populations de Beni, celles qui habitent les lits des rivières, de s'enregistrer et d'informer les autorités locales de base ", a-t-il recommandé.

Il a qualifié de désolant le décès de cette femme emportée par les eaux de pluie.

" Si l'autorité a une base de données de 50 maisons qui sont dans les lits des rivières et avec autant des cas des personnes qui sont en train d'être emportées par les rivières et même les maisons qui sont détruites, je crois que ça peut faire un plaidoyer vivant auprès de l'autorité pour qu'on prenne des dispositions, voir comment amener ces populations dans les endroits les plus sécurisés ", a conclu Jean-Paul Kapitula.