Madagascar: L'esprit du 10 août 1991 totalement oublié

Il y a 31 ans, c'était le 10 août 1991. Mais hier, la date est passée totalement inaperçue. Il est vrai que la majorité des Malgaches d'aujourd'hui n'ont pas vécu cette marche historique sur Iavoloha. Ils n'ont pas connu cette période enfiévrée qui a vu ces dizaines de milliers de personnes qui sont parties la fleur au fusil vers le palais présidentiel pour " prendre le pouvoir ".

L'esprit du 10 août 1991 totalement oublié

Autre temps, autres préoccupations. C'est le poids des difficultés actuelles qui pèse sur les épaules d'une population qui ne songerait pas un instant à emboîter le pas de leurs parents qui croyaient alors écrire une page de l'histoire de Madagascar.

Les générations actuelles ne sont pas prêtes à se faire matraquer et à respirer les gaz lacrymogènes pour exprimer leur mal de vivre. Ce qui s'est passé en 1991, et plus précisément le 10 août de cette année, semble bien lointain pour les Malgaches qui sont, aujourd'hui, accaparés par leurs soucis quotidiens.

C'est une autre époque qu'ils vivent aujourd'hui. Même s'ils ont beaucoup de griefs à exprimer à ceux qui les dirigent, ils préfèrent se cantonner dans une attitude prudente. Les forces de l'ordre veillent au grain et n'autorisent aucun débordement.

Les mouvements de foule n'ont aucune chance de se former et sont tout de suite dispersés. Les rassemblements sont soumis à l'autorisation des préfets qui refusent très souvent de l'accorder. Le respect de la loi en vigueur et le désir d'une certaine stabilité sont les maîtres-mots des dirigeants.

Les personnes les plus contestataires se plient et ne s'expriment plus. Dans ce contexte, le souvenir de faits marquants de l'histoire de ces trente dernières années s'est estompé. Il n'y a plus grand monde aujourd'hui pour aller manifester sur la place du 13 mai.

Ceux qui l'ont fait depuis ont eu l'impression que leur action n'a servi à rien. Il existe une certaine défiance vis-à-vis des hommes politiques de quelque bord qu'ils soient. Peut-on encore retrouver l'esprit de 1991 ? On est tenté de répondre par la négative car les temps ont changé.