Madagascar: " Sekoly Telma " - L'Atsimo-Andrefana dotée de cinq nouvelles EPP

Trois nouvelles écoles primaires publiques pouvant accueillir au total 750 élèves ont été construites dans la commune rurale de Befandefa dans le district de Morombe. C'est une initiative de la fondation Axian avec l'appui de ses partenaires.

Éducation pour tous.

Le privé appuie le ministère de l'Education nationale pour atteindre ce défi. C'est dans cette optique que la fondation Axian, l'opérateur Telma et les ONG internationales United world school et Blue Ventures ont procédé à l'inauguration de cinq nouvelles Écoles primaires publiques " Sekoly Telma " dans cinq villages de la commune rurale de Befandefa du district de Morombe, région Atsimo Andrefana. Il s'agit d'Ambolimoky, Ankindranoke, Ankotapiky, Ampandrivotse et Beangolo. Le choix de ces localités n'est pas fortuit selon la fondation Axian. En effet, le programme " Sekoly Telma " cible surtout les zones éloignées dépourvues d'infrastructures scolaires pour que les enfants vulnérables résidant dans ces localités puissent accéder à une éducation de qualité.

Normes.

D'une capacité d'accueil de 50 élèves par classe, ces cinq nouvelles écoles sont construites selon les normes du ministère de l'Education nationale. Chacune d'elle est composée de trois salles de classe pouvant accueillir 750 élèves au total. À noter que le programme " Sekoly Telma " permet la construction de nouveaux établissements scolaires publics dans les zones rurales ou enclavées pour remplacer des bâtiments délabrés. Ce programme accorde aussi une attention particulière à l'amélioration des conditions d'enseignement par le biais de la mise à disposition d'équipements ou de mobiliers scolaires de qualité et de soutien scolaire à travers ses partenaires.

Partenariat.

La mise en œuvre du programme " Sekoly Telma " est assurée par la fondation Axian et l'opérateur Telma du groupe Axian avec l'appui de ses partenaires locaux et internationaux et est sous tutelle du ministère de l'Education. Ce partenariat tripartite permet à ce programme d'offrir des conditions d'apprentissage et un enseignement de qualité aux bénéficiaires des établissements construits. L'ONG United world schools intervient depuis 2008 dans plusieurs pays en développement pour améliorer le recrutement et la formation des instituteurs locaux et assurer une amélioration continue et durable de la qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles. Quant à l'ONG Blue Ventures, elle est implantée à Madagascar depuis 2003 et focalise surtout ses activités dans l'Atsimo-Andrefana. La protection de la biodiversité et le développement de filières économiques responsables sont au centre de ses priorités.