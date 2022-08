Tunisie: Kairouan | L'environnement affecté par des carrières asphyxiantes

La poussière suffocante et les particules issues de produits spéciaux provoquent des maladies respiratoires aux villageois et asphyxient les plaines de céréales, d'amandiers et d'oliviers. Et même les habitations ont été fissurées.

Un grand nombre de carrières pour l'extraction de pierres, de graviers et de sable poussent comme des champignons dans le gouvernorat de Kairouan, surtout dans les délégations de Chebika, au niveau de Rouissat et d'El Karma, ainsi que dans la délégation de Kairouan-Sud, à Zaâfrana.

Certaines sont cachées derrière les collines et n'attirent pas l'attention, mais d'autres, sur les bords des routes, bouleversent tout visiteur... Des montagnes géantes ont accouché d'autres montagnes en poudre...

Ainsi, toutes les plantations subissent des dégâts énormes et certaines sont même agonisantes. Et tout l'environnement continue à être affecté par une dégradation provoquée par l'Homme. Pourquoi un tel massacre ? Où va-t-on avec cette atteinte à l'écologie ?