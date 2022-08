Ile Maurice: "Monn ase" - Fabrice Narainsamy porte un message de diversité dans sa vidéo

Il avait déclamé ses émotions dans une chanson faisant état de sa rupture amoureuse douloureuse et de ce qui a suivi après, une phase de dépression. Le chanteur est suivi par plus de 75 000 personnes sur TikTok. Sa chanson Monn ase est déjà disponible sur les plates-formes de téléchargement. Fabrice Narainsamy se dit fier de la vidéo dont le lancement officiel est prévu dimanche.

"J'ai été marqué par le rendu car on a beaucoup bossé. On a abordé le concept de manière décalée et j'avoue que c'est un risque à prendre", confie Fabrice Narainsamy. Une des séquences de la vidéo le montrant pleurant dans les bras de sa mère est apparue sur son profil. "Cette séquence, j'ai soigneusement pris la peine de l'écrire car c'est symbolique. Je me souviens quand je n'allais pas bien je me suis tourné vers mes parents qui ont été là pour moi. Ma mère était là. C'est une scène percutante et qui rappelle que dans les moments sombres, ce sont les parents qui sont là pour nous."

La vidéo est aussi particulière car Fabrice Narainsamy ose. Il se présente dans des habits de femme et précise qu'il n'appréhende aucunement les critiques, ajoutant que les critiques n'ont pas lieu d'être. "Une robe et un peu de maquillage ne définissent pas une personne. Certes, il y aura des critiques mais plusieurs personnes pourront s'identifier dans la vidéo. Le clip est porteur d'un message de tolérance et de diversité", indique Fabrice Narainsamy, qui ne cache pas qu'il a beaucoup travaillé sur la partie visuelle, ajoutant même une touche internationale car il aime innover et proposer quelque chose d'original. Le jeune chanteur est confiant que ses fans vont aimer et les remercie de l'avoir toujours soutenu jusqu'ici.