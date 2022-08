Ile Maurice: Tarif d'électricité - l'huile lourde coûte moins cher

L'Utility Regulatory Authority (URA) étudie la demande du Central Electricity Board (CEB) pour revoir le tarif d'électricité. Une des raisons évoquées par ce producteur et distributeur d'électricité a été la hausse du prix de l'huile lourde sur le marché international. Cependant, depuis quelques semaines, le prix de l'huile lourde est descendu à un niveau plus bas.

Plusieurs observateurs estiment qu'une demande de révision tarifaire n'est plus justifiée. L'huile lourde 380 CST que le CEB achetait à USD 552 la tonne est passée à USD 428 la tonne, tandis que le 180 CST qui était à USD 573 la tonne est descendue à USD 450.

Un ancien haut cadre du CEB affirme que l'argument de la cherté de l'huile lourde ne tient plus la route. "Il est désormais le devoir de l'URA de surveiller le prix d'huile lourde sur le marché. Les nouveaux prix démontrent qu'il ne faut pas se précipiter pour accorder au CEB ce qu'il réclame", insiste-t-il.

D'ailleurs, Patrick Assirvaden, l'ancien chairman du CEB, actuellement député du Parti travailliste, abonde dans le même sens. "Je viens de vérifier ce matin (NdlR mercredi). Je confirme qu'il y a une baisse par 10 % au moins. Le prix de l'huile est presque le même qu'avant la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La demande du CEB est plus que jamais injustifiable. D'ailleurs, il s'est basé sur une hausse pendant les prochaines années pour dire qu'il pourra engendrer des déficits jusqu'à 2026-2027. Or, nous constatons que le prix d'huile lourde ne connaîtra pas une hausse vertigineuse", maintient-il.

Le CEB a également soutenu qu'il a encouru un déficit de Rs 3 milliards. Encore une fois, Patrick Assirvaden juge que cet argument ne tient pas, en se basant sur le rapport annuel de l'organisme datant du 30 juin 2020. "Il est écrit que le CEB avait Rs 7,6 milliards dans sa caisse. L'URA doit lui demander où est parti cet argent avant de lui permettre de hausser le prix de l'électricité."

Il ajoute que, dans une réponse parlementaire, le ministre Joe Lesjongard avait fait comprendre qu'une somme de Rs 3,2 milliards avait été transférée au Consolidated Fund et Rs 1,2 milliard à CEB Fibernet. "D'abord, le gouvernement doit retourner la somme de Rs 3,2 milliards au CEB, et le directeur général du CEB et le ministre doivent venir dire si CEB Fibernet fait du profit et s'il y a eu retour sur l'investissement. L'URA doit leur poser ces questions."

Patrick Assirvaden va encore plus loin. Il affirme que depuis que le gouvernement a résilié le contrat avec Betamax, la State Trading Corporation paie la tonne de l'huile lourde Premium pour le CEB à USD 85 au lieu de USD 45. "Il y avait un accord avec Betamax pour un meilleur prix. Désormais, le CEB paie un surplus de Rs 360 millions pour le Premium. L'URA doit aussi enquêter", insiste-t-il. Nous avons essayé d'avoir la direction du CEB, en vain.