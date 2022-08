Cote d'Ivoire: Conseil national de sécurité - Alassane Ouattara rassure les parents des 49 militaires arrêtés au Mali

La Côte d'Ivoire est toujours engagée pour une issue heureuse dans ce qu'il convient d'appeler " Affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali ". Pour preuve, le sujet était au centre des débats lors d'une réunion du Conseil national de sécurité (CNS) tenu hier et présidée par le président de la République Alassane Ouattara.

En effet, le CNS a entendu une communication du ministre en charge de la Défense sur la détention, depuis le dimanche 10 juillet 2022, de 49 militaires ivoiriens au Mali. Il ressort de cette communication qu'après plusieurs refus des autorités maliennes, le chargé d'Affaires et l'Attaché militaire de l'Ambassade de Côte d'Ivoire au Mali ont finalement pu rencontrer les 49 soldats. " Ces derniers, comme de vaillants militaires, ont le moral au beau fixe et supportent, avec courage, leurs conditions de détention ", peut-on lire dans le communiqué qui a sanctionné les travaux du CNS.

Qui déplore toutefois le fait que les autorités de la Transition du Mali continuent de détenir ces soldats, de façon arbitraire, en dépit de toutes les explications et preuves fournies par les autorités ivoiriennes, pour attester du caractère légal et régulier de leur mission. Après la rencontre entre le ministre de la Défense et les parents desdits militaires, le président de la République a instruit le ministre en charge des Affaires étrangères à l'effet d'informer largement la communauté diplomatique en Côte d'Ivoire, sur la situation des militaires détenus au Mali.

" Dans cette épreuve, le Président de la République félicite les Forces de Défense et de Sécurité pour la sérénité affichée et pour le soutien exprimé à l'endroit de leurs frères d'armes ", indique le communiqué. Le président de la République a rassuré les familles des militaires arrêtées ainsi que tout le peuple ivoirien, qu'il suit personnellement cette situation pour la libération de ces vaillants soldats.

Pour ce qui est de la question de la sécurité nationale en général, le Conseil national de sécurité a noté, suite à la présentation du ministre de l'Intérieur, avec satisfaction, la stabilité constante de la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire. Il s'est réjoui du bilan satisfaisant de l'Opération " Epervier 7 " qui, depuis septembre 2021, a permis, entre autres, la destruction de 1 235 fumoirs, le démantèlement de 727 gares anarchiques, l'interpellation de 6 511 personnes, la saisie d'environ 4 tonnes de cannabis et 57 tonnes de produits prohibés ainsi que de 23 armes à feu.

Le CNS a toutefois déploré des affrontements impliquant principalement des jeunes, à Odienné et à N'Douci, et ayant occasionné cinq morts, de nombreux blessés et plusieurs dégâts matériels ; ainsi que deux graves accidents de la circulation sur les axes Abidjan-Alépé et Konoufla-Yamoussoukro, dont le lourd bilan s'élève à 38 décès et 12 blessés. Concernant les accidents de la circulation, le Président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que le ministre des Transports à l'effet d'accélérer les enquêtes en cours, pour situer toutes les responsabilités.