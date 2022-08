Cote d'Ivoire: Semaine nationale de la propreté - Bouaké Fofana à Anono pour sensibiliser la population

La Semaine Nationale de la Propreté (SNP 2022) bat son plein. Et les activités gagnent en intensité. Le mercredi 3 août 2022, à la 3ème journée, plusieurs activités de salubrité ont été menées dans différentes communes. Notamment des actions de curage de caniveaux, de désherbage et de nettoyage des rues. Dans le district d'Abidjan, chaque commune a rivalisé d'ardeur et d'initiatives pour refaire sa toilette. A Yopougon, des éléments de police se sont joints aux populations civiles pour nettoyer la cité, en prélude au 62e anniversaire de la fête de l'indépendance.

A Adjamé, au sous quartier Paillet, les riverains ont même passé des coups de pinceau sur les murs en vue de les rafraîchir.

Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, s'est quant à lui rendu, à Cocody, plus précisément dans le village d'Anono. Il a enfilé des gants et mis la main à la pâte. Avec une pelle, il a procédé au ramassage des déchets qu'il a versés dans les chariots des opérateurs de salubrité. Montrant ainsi l'exemple à la population. Le commissaire du gouvernement a de nouveau insisté sur l'importance de la salubrité et l'implication de la population à l'assainissement de leur cadre de vie. " Nous associons les populations pour que cette activité devienne un réflexe ", a-t-il insisté.

Par ailleurs, Bouaké Fofana a profité de l'occasion pour encore annoncer l'adoption prochaine au Parlement du Code de l'Hygiène et de la Salubrité. " Nous faisons beaucoup de sensibilisation mais à un certain moment nous allons réprimer ", a-t-il déclaré.