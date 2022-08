Cote d'Ivoire: Protection de l'environnement - Le Terminal roulier d'Abidjan reçoit une certification

Le Terminal roulier d'Abidjan (Terra), qui assure la manutention et les activités liées aux navires rouliers au port d'Abidjan, a obtenu en juin 2022, le label « Green terminal », délivré par Bureau Veritas venant ainsi attester de la baisse effective de l'impact de ses activités sur l'environnement. L'information est contenue dans un communiqué de presse qui nous est parvenu.

Engagé dans cette démarche de certification depuis octobre 2021, ce terminal a concentré ses efforts autour de plusieurs volets en particulier la sensibilisation et l'implication de ses collaborateurs aux enjeux environnementaux, la mise en œuvre d'actions pour la réduction des déchets papier et plastique, l'optimisation de l'utilisation de l'eau et de l'énergie, ainsi que la gestion rationnelle de l'allocation des engins de manutention.

Joël Broux, Directeur général de cette infrastructure, à travers le communiqué, estime que l'obtention du label Green terminal est la résultante d'un travail de plusieurs années consistant à réduire l'impact des activités de la structure sur l'environnement.

En 2021, renseigne la même source, ce terminal a assuré la manutention de 39 854 véhicules et de 22 617 conteneurs Evp. Avant d'ajouter que l'entreprise souhaite à présent consolider son approche environnementale par la valorisation et le recyclage des déchets, le soutien aux initiatives en faveur de l'environnement et l'acquisition d'équipements à meilleur rendement énergétique.

Selon toujours le document, le label « Green Terminal » lancé en juin 2021, vise à contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de ses activités à partir d'une méthodologie couvrant l'ensemble des préoccupations environnementales. Depuis son lancement, lit-on dans le communiqué, huit de ses terminaux ont été labellisés et 10 autres devraient l'être dans les prochains mois.