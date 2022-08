Cote d'Ivoire: Logements sociaux - La BADEA et l'Etat prévoient la construction de 25 mille logements

Le programme d'urgence de construction de 25 mille logements sociaux économiques à Abidjan et à l'intérieur du pays a été l'objet d'une rencontre, le 2 août dernier, entre le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme Bruno Nabagné Koné et une délégation de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique (BADEA).

Cette rencontre fait suite à une requête adressée à la BADEA pour le déblocage d'un financement de 27 milliards de FCFA au profit de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) et 55 milliards de FCFA, au profit de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire BHCI. Lors de ces échanges, Bruno Koné et ses hôtes, se sont prononcés sur les détails techniques et financiers de cet important projet qui va renforcer davantage les relations entre la Côte d'Ivoire et la banque arabe.

" La première phase est un sous projet de 25 mille logements qui seront construits à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays ", a indiqué Bruno Koné. Pour lui, sur les 5 000 premiers logements attendus, 3000 seront réalisés à Yopougon, notamment à la cité policière, en zone industrielle et à Locodjro. Concernant l'intérieur du pays, le premier responsable des logements des ivoiriens, prévoit 500 logements à Bouaké ; Yamoussoukro ; San Pedro et 500 autres à Korhogo.

Pour sa part, Karrar Diab, le porte-parole de la délégation de la banque arabe, s'est félicité de ce partenariat dont le démarrage des travaux est prévu avant la fin de l'année 2022. Une visite des futurs chantiers a mis fin à la rencontre.