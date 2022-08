Cote d'Ivoire: Korhogo-Chantiers de la CAN/Issa Coulibaly - "Les délais doivent être respectés comme si la CAN n'avait jamais été reportée"

Evaluer le niveau d'avancement des différents chantiers, de la 34e Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, ouverts dans sa région.

C'est le sens de la visite de terrain entreprise, le mardi 26 juillet 2022, par le ministre gouverneur du district des Savanes, le général Issa Coulibaly. Il s'est rendu sur le site du stade Amadou Gon Coulibaly, du village CAN et l'aéroport de Korhogo. Accompagné des autorités préfectorales et des élus, le ministre gouverneur guidé par les responsables du Bureau national d'études technique et de développement (BNETD) a pu constater l'avancement des travaux de cet ouvrage.

Il a été instruit aussi sur des quelques difficultés liées au transport du matériel qui ont occasionné des lenteurs à certains moments. Le Général Issa Coulibaly a tenu à encourager les responsables du chantier pour le travail déjà effectué, avant de les inviter à doubler d'efforts pour respecter le délai de livraison.

Au village CAN, à la sortie de la ville, en direction de l'aéroport de Korhogo, le ministre a visité quelques chambres au nombre des 48 que comptent les constructions dont deux suites et un second site à proximité prévoyant 16 villas. Ici, les équipes en charge des travaux ont promis les livraisons au plus tard fin aout 2022. Le patron du district des Savanes n'a pas caché sa satisfaction pour l'avancée des travaux.

A l'aéroport, dernière étape de la randonnée, le ministre a reçu un rapport des réunions hebdomadaires liées à l'avancement des travaux, suivi du cahier de charges. Toutefois, des difficultés au niveau sécuritaire liées aux riverains qui traversent l'espace pour leurs activités quotidiennes ont été déplorées. Le ministre a donné des instructions pour que des solutions soient trouvées à ces difficultés. Dans l'ensemble, le ministre gouverneur a apprécié les progrès effectués autour des infrastructures sportives.

Pour lui, si les raisons climatiques ont provoqué le report de la CAN jusqu'en janvier 2024, il ne faudra pas baisser les bras, car les délais doivent être respectés comme si la CAN n'avait jamais été reportée.