Cote d'Ivoire: Le ministre de la défense aux parents des 49 soldats retenus au Mali - "Faites confiance au chef de l'Etat pour la libération de nos valeureux soldats "

Une rencontre pour faire un point de situation et surtout rassurer sur l'engagement du chef suprême des armées, le Président de la République Alassane Ouattara, à faire libérer au plus vite les soldats ivoiriens détenus par la junte militaire au Mali.

Hier, le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara a échangé avec les parents des 49 soldats dans la salle de conférence de l'Etat-Major général des armées en présence des autorités militaires avec à leur tête, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Ainsi, le premier responsable de la défense nationale s'est voulu rassurant quant à la détermination des autorités étatiques à commencer par le premier citoyen ivoirien à trouver une issue heureuse à cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis le 10 juillet dernier.

" L'objectif de cette rencontre est de vous rassurer et je voudrais vous rassurer sur le fait que nos frères, nos enfants, vos maris pour les épouses n'ont pas du tout fauté. Ils ont été déployés dans le cadre d'une mission réglementaire. Je dois vous dire que depuis que nos soldats ont été retenus, nous n'avons cessé de déployer des moyens de toute sorte afin de pouvoir les ramener au pays le plus rapidement possible. Je vous demande de faire confiance au chef de l'Etat. Je peux vous rassurer que très bientôt nous pourrons arriver à des résultats satisfaisants pour la libération de nos valeureux soldats ", a-t-il annoncé sous les applaudissements.

Avant de souhaiter que tout cela se passe dans la fraternité. Car, a-t-il dit, la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères qui luttent ensemble contre l'ennemi commun, le terrorisme. Le ministre de la Défense a surtout invité les uns et les autres à la sérénité et à ne pas se laisser manipuler. " Je peux vous assurer que nous n'arriverons pas à des extrêmes dans le règlement de cette affaire. Nous allons tout faire pour les éviter. Il y a eu des incompréhensions et très bientôt elles seront levées pour que très rapidement nos soldats soient libérés ", a-t-il affirmé. Tout en exprimant la solidarité du gouvernement aux soldats retenus et à leurs parents.

Pour sa part, le porte-parole des parents, Alfred Kouassi, a vivement remercié le chef de l'Etat pour toutes les actions entreprises pour la libération des soldats. Par ailleurs, il a exhorté chacun des parents à être fiers des soldats et à demeurer calme et serein face à tout ce qui est dit autour de l'affaire. " Est-ce que ce n'est pas une prise d'otages? Si c'est le cas, c'est honteux et c'est lâche. C'est pourquoi je vous demande d'être solidaires des autorités qui mettront tout en œuvre, j'en suis convaincu, pour faire libérer nos enfants ", a-t-il soutenu sous un tonnerre d'applaudissements.