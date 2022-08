Afrique: Commentaire de Michelle Bachelet, Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, sur les décès survenus lors de manifestations en Sierra Leone

communiqué de presse

Je suis alarmée par les informations faisant état de plusieurs morts et blessés hier dans la capitale de la Sierra Leone, Freetown, lors de manifestations publiques.

Je demande au gouvernement de la Sierra Leone de mener rapidement des enquêtes impartiales et approfondies sur les violences d'hier et de faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes, quels que soient leur statut et leur affiliation politique. Je demande en urgence à toutes les parties de privilégier le dialogue.

La Sierra Leone doit rester fermement engagée sur la voie du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les autorités doivent faciliter les manifestations pacifiques plutôt que de chercher à les empêcher, et s'abstenir de réagir de manière inutile et disproportionnée à ces manifestations, notamment en coupant Internet et en imposant des couvre-feux illimités.

FIN