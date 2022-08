Afrique: Un million de personnes déplacées par la sécheresse en Somalie (HCR)

La sécheresse sévissant en Somalie a atteint un niveau sans précédent. Plus de 755.000 personnes ont été déplacées cette année, portant à un million de personnes le chiffre total de déplacés en Somalie depuis janvier 2021, date du début de la sécheresse, selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).

" Ce million de personnes est un signal d'alarme massif pour la Somalie ", a déclaré dans un communiqué, Mohamed Abdi, directeur du NRC en Somalie.

La Somalie connaît une période de sécheresse historique depuis deux ans, une situation inédite en plus de 40 ans. Les observateurs s'attendent à une prochaine saison des pluies insuffisante, une fois de plus, ce qui entraînera probablement le déplacement de nombreuses familles supplémentaires alors que la famine se profile à l'horizon.

7 millions de personnes menacées par la faim, dont 213.000 dans une situation catastrophique

Sur le terrain, la conséquence de cette situation climatique est perceptible. " La famine hante désormais l'ensemble du pays ", ont fait valoir les observateurs. De plus en plus de familles sont obligées de tout abandonner faute d'eau et de nourriture dans leurs villages.

Hussein, un père de huit enfants, est récemment arrivé dans un camp de personnes déplacées avec sa famille. Il a fui son village après que la sécheresse a ravagé leurs cultures et leur bétail. " Les personnes laissées derrière n'ont aucune chance ", a-t-il dit aux équipes du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). " C'est juste une question de temps avant qu'ils ne meurent. Même ici, nous pourrions mourir parce que nous n'avons rien ".

Le nombre de personnes confrontées à des niveaux de faim critiques en Somalie devrait passer de quelque 5 millions à plus de 7 millions dans les mois à venir, exacerbés par les effets du changement climatique et la hausse des prix des denrées alimentaires due au conflit en Ukraine. Dans ce lot, plus de 213.000 risquent de souffrir d'une faim catastrophique, à moins qu'une aide d'urgence ne soit fournie.

Un déficit pluviométrique inquiétant et des ressources insuffisantes pour les agences de l'ONU

La saison des pluies 2022 en Somalie a pris fin prématurément en mai avec de faibles précipitations et peu ou pas de pluie en juin. Les régions du nord ont enregistré seulement 30 à 60 % du taux de précipitation moyenne ; les régions du centre et du sud, de 45 à 75 %.

C'est la quatrième saison des pluies ratée consécutive depuis fin 2020. " Les communautés vulnérables sont les plus durement touchées par les effets de la crise climatique. De nombreuses familles sont laissées sans protection et les déplacements augmentent ", a déclaré Magatte Guissé, Représentant du HCR en Somalie, rappelant que la riposte à la crise en Somalie était " déjà l'une des plus sous-financées avant cette dernière crise ".

Face aux besoins énormes, les agences humanitaires de l'ONU composent avec " des ressources insuffisantes ". En juin, le HCR annonçait qu'il avait besoin de 9,5 millions de dollars pour la Somalie, dans le cadre de son appel régional pour la Corne de l'Afrique, pour aider les communautés déplacées touchées par la sécheresse catastrophique.