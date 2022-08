Egypte: Le pays soucieux de prendre soin des Égyptiens à l'étranger

L'Egypte est soucieuse de prendre soin des Égyptiens à l'étranger, d'écouter leurs demandes et de les intégrer dans le processus de développement, a affirmé la ministre d'Etat pour l'immigration et les affaires des Egyptiens à l'étranger, Nabila Makram lors de la réunion tenue ce mardi via l'application Zoom avec les représentants des communautés et entités égyptiennes en Australie et Nouvelle-Zélande en présence du ministre adjoint de l'immigration pour les affaires des Communautés, Amr Abbas.

Cette réunion examine les propositions à soulever au cours de la troisième édition de la conférence des entités égyptiennes à l'étranger prévue le 14 août courant.

La conférence précitée est basée sur trois axes, économique, culturelle et de service, a expliqué M. Abbas, indiquant que celui de l'économie aborderait les sujets les plus importants pour la diaspora tels que les services bancaires et les opportunités d'investissement que ce soit immobilier, commercial ou industriel.