Congo-Kinshasa: Conflit Teke-Yaka à Kwamouth - 6 militaires et policiers tués

Le conflit persiste entre les peuples Teke, qui sont les autochtones et Yaka, les non originaires, dans le territoire de Kwamouth (Mai-Ndombe). Les non originaires, armés en forêt, ont tué mercredi 10 août dans la soirée, trois policiers et trois militaires dépêchés vers le village Ngambomi pour désarmer la population armée. Le député national élu de Kwamouth, Guy Musomo, plaide pour un renfort militaire afin de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays.

" Le gouvernement provincial du Mai-Ndombe avait envoyé quelques policiers et militaires pour mettre la sécurité ou bien désarmer les assaillants qui sont vers Ngambomi. Alors, les militaires qui sont allés les désarmer ont été pris en étau par ces assaillants. Le bilan est de trois militaires tués, plus aussi trois policiers tués. Donc au total un bilan de six morts du côté des militaires ", rapporte Guy Musomo.

Il appelle toutes les autorités nationales, en commençant par le président de la République, à prendre des dispositions utiles " pour envoyer d'urgence des militaires qui sont cantonnés par exemple à Maluku d'aller prêter mains fortes aux policiers qui sont restés à ce coin-là. Nous les appelons vraiment à faire tout dans un bref délai, même dès demain déjà, d'envoyer des militaires pour aller sauver la situation là-bas parce que l'heure est très grave. "

Cinq personnes ont trouvé la mort dans l'accrochage survenu, mercredi 3 août, entre les peuples Teke et Yaka, dans ce territoire.