Ile Maurice: Voyage l "Taaa Brinoo" - Le rêve mancunien de Bigg Frankii devenu une réalité

Bigg Frankii a commencé sa carrière avec des rêves qu'il s'est promis de réaliser. Dans un premier temps, ayant commencé par le slam, il a juré qu'il allait se tourner vers la musique et en faire son métier. Il y a pu. Il habitait une maison en tôle, "Zanfan LakazTol" comme il le dit si bien dans une chanson en jurant d'offrir une maison en béton à sa mère un jour. Il y a pu. Un autre rêve qu'il chérissait : se rendre en Angleterre pour regarder jouer son équipe de coeur Manchester United. Il y est arrivé mais pas que. Le jeune artiste Bigg Frankii nous en parle.

"J'étais en tournée en Angleterre. J'ai toujours été fan de Manchester United et ce jour-là, mon équipe jouait pour les matches de pré-saison. J'avais demandé à un ami de me trouver des places et comme il s'y connaît, j'ai pu avoir les meilleures places", confie Bigg Frankii. En effet, il s'est retrouvé à deux sièges derrière ceux de ses joueurs de coeur dont le milieu Bruno Fernandes, Anthony Martial, Tyrell Malaccia et Marcus Rashford.

"Monn trouv Bruno pré ek mwa e mo abitie get li zwe lor TV. Monn kriye li mwa linn vire linn get mwa e inn fer enn sourir." Bigg Frankii filmait la scène en ne s'attendant pas à ce que le joueur se retourne. Aux anges, il a partagé la vidéo sur la plate-forme TikTok où la vidéo cumule des milliers de vues. Le fameux "Taaa Brinoo" deviendra le symbole d'un rêve devenu réalité.

Bigg Frankii vit des rêves éveillés grâce à son parcours musical. Depuis peu il fait le tour du monde bien porté par sa musique et a jusqu'ici visité l'Angleterre, le Canada, l'Italie et la France. "Lamizik pena baryer. Bizin kontinie krwar e zame arete." Fier après avoir foulé le sol mancunien, il garde le cap sur ses autres rêves. Il avait annoncé récemment son mariage avec sa bien-aimée Azira mais le mariage sera pour l'année prochaine. Que nous réserve encore Bigg Frankii ?

"Mo album pe sorti le 12 oktob pou mo laniverser. Li pou ena 8 sante, 8 klip. Tou pou poste an mem tan lor bann platform ek YouTube." Pour cet album, Bigg Frankii n'a fait aucune collaboration mais promet un mélange de styles passant par le reggae, le sega, le dancehall et bien d'autres surprises.

De quoi faire languir ses fans. Le nom de l'album : Simplicité car c'est en toute simplicité que Bigg Frankii fait son petit bout de chemin en n'oubliant pas qu'il est un "zanfan Rosbwa" qui ne fait que vivre ses rêves. Rêve qui va continuer d'ailleurs en décembre car il repart en tournée à travers le monde et va passer Noël et le Nouvel an en Angleterre. Rien que ça...