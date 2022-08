Sénégal: BRVM - Embellie retrouvée pour les indices de la Bourse.

Après deux journées de baisses successives, les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont retrouvé leur embellie à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 11 août 2022.

L'indice composite (indice général de la Bourse) a progressé de 0,11% à 208,21 points contre 207,99 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares) a aussi enregistré une hausse de 0,08% à 163,35 points contre 163,22 points la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle est remontée à 653,276 millions de FCFA contre 244,199 millions de FCFA la veille.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est, de son côté, rehaussée de 6,615 milliards à 6267,656 milliards de FCFA contre 6261,041 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est par contre en baisse de 6,817 milliards, passant de 8084,027 milliards de FCFA la veille à 8077,210 milliards de FCFA ce jeudi 11 août 2022.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,28% à 1 395 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,28% à 1 340 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 2,02% à 5 300 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 1,56% à 6 500 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 1,38% à 1 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (moins 5,13% à 1 480 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 5 200 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 1,23% à 5 600 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 1,20% à 825 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 1,07% à 6 500 FCFA).