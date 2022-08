Afrique: Revue de presse Afrique de l'ouest du12 aout 22

Niger : Sécurité intérieure- De nouvelles mesures

Le gouvernement réuni en conseil des Ministres, le jeudi 11 août 2022, a adopté le projet de loi portant renforcement de la sécurité intérieure notamment par la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée ainsi que la petite et moyenne délinquance. Ce présent projet de loi, élaboré dans le cadre de ladite stratégie, rapporte le communiqué gouvernemental, fixe les règles relatives à « la sécurité intérieure en République du Niger en particulier les modalités d'interventions en zones rurales, urbaines et interurbaines et la protection des biens meubles et immeubles sur le territoire national ». (Source : Anp)

Burkina Faso : Infrastructures- Un plan de 200 milliards de Fcfa validé

Le premier ministre, Albert Ouédraogo, a présidé une rencontre de validation avec les Partenaires Techniques et Financiers du Plan de résilience et de stabilisation de l’axe Ouaga-Kaya-Dori. C’était le jeudi 11 août 2022 à Ouagadougou. Ce plan d’un coût de plus de 200 milliards de FCFA vise à sécuriser l’axe, à ramener la présence de l’Etat et les services sociaux de base. (Source : Burkina 24)

Guinée : Gouvernance des municipalités- La Transition frappe trois conseils

Selon africaguinee.com, le Président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya a dissous, le jeudi 11 août 2022 deux conseils communaux du pays.Il s’agit du conseil communal de la commune urbaine de Gaoual et celui rural de Dialakoro, dans la préfecture de Mandiana. Ces deux conseils communaux ont été dissouts pour mauvaises gestion, détournement des ressources de la collectivité.

Rca : Conseil de sécurité – Touadera sollicite le soutien du Gabon

Faustin Archange Touadera est arrivé à Libreville le 10 août pour une visite de 48h. Il a échangé avec son homologue sur des questions bilatérales d’intérêt commun. Le président centrafricain a remercié le Gabon pour son coup de pouce à la Rca à L’Onu. «Le Gabon siège au Conseil de sécurité et tout dernièrement, le Gabon a pris le leadership sur le groupe africain pour défendre la position de la région centrafricaine en ce qui concerne la levée de l’embargo sur les armes», a déclaré Faustin Archange Touadera. (Source : gabonreviews)

Côte d’Ivoire :Arstm- Le plaidoyer du ministre des transports

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, était le parrain de la cérémonie marquant les 35 ans del’Académie régionale des Sciences et Techniques de la Mer (Arstm), couplée de la sortie de la 33e promotion des élèves. Il a salué les acquis enregistrés, qui font de cette institution une référence dans le secteur de la sécurité maritime et portuaire. « Après plus de trois décennies d’existence, l’Arstm a toujours su garder le cap, s’appuyer sur ses racines, notamment la formation aux métiers maritimes, mais aussi et surtout su s’adapter aux défis nouveaux de la sécurité, de la sûreté maritime, de la logistique et de la recherche », a-t-il dit. Et d’interpeller les États membres sur l’importance de leur contribution. Selon lui, cette institution est essentielle aujourd’hui, quand on sait que 80% des échanges mondiaux se font par voie maritime. (Source : l’Inter)

Côte d’Ivoire : Affaire meurtre de Nourrisson Clément- Prison à vie pour un des coupables

Le second mis en cause dans le meurtre de Nourrisson Clément, dans la nuitée du 17 au 18 juillet 2022 a été déféré, le 10 août 2022 au Parquet et traduit immédiatement devant le Tribunal correctionnel. Au terme de sa comparution, M. Belbaogo Alcine a été condamné à l'emprisonnement à vie, rapporté un communiqué du Procureur de la République transmis, ce jeudi 11 août 2022, à Fratmat info.

Cameroun :Insécurité à Batouri- 50% des bouchers ont déserté

Selon cameroon-Info.net, à Batouri (Est), au moins 50% des bouchers ont déserté. Hamidou Nourou, le coordonnateur départemental des bouchers de la Kadéy B. Bangda. Le coordonnateur départemental pour la Kadéy de cette catégorie de travailleurs justifie ce taux d’abandon par, entre autres, l’insécurité due à la crise centrafricaine.

Cameroun : Crise anglophone- L’armée camerounaise accusée

L'Ong Human wights watch accuse à nouveau L'armée camerounaise de tueries Au Nord-Ouest Et au Sud-Ouest( Source : camerouninfo.net)

Sénégal : Résultats définitifs des législatives- Le Conseil constitutionnel tranche

Le Conseil constitutionnel du Sénégal a proclamé le jeudi 11aout 2022, les résultats définitifs des dernières législatives. Avec la confirmation d’une majorité relative à la Majorité présidentielle qui a également obtenu des ralliements de certains députés. Juste avant, la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 31 juillet 2022, les leaders des deux coalitions qui ont fait alliance ont annoncé qu’ils n’avaient finalement déposé aucun recours. ( Source : Rfi