Congo-Brazzaville: Insertion socioéconomique - Des personnes vivant avec handicap formées à la culture des champignons

Les personnes handicapées concernées par la formation de production des champignons dénommée " Handi-Myco 2022 " ont reçu des certificats le 11 août à Brazzaville. La formation de dix jours a été initiée par la Fondation Challenge-Futura agrotech, avec l'appui financier de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation (Anvri).

La formation tenue du 14 au 23 juillet dernier s'inscrit dans la phase pilote des formations à la culture des champignons hors sol en faveur des malentendants et handicapés moteurs des membres inférieurs. Elle visait, entre autres, à caractériser les contraintes spécifiques à lever pour une formation à la myciculture des personnes en situation d'handicap ; faire maîtriser aux apprenants la technique artisanale de production des champignons pleurotes afin de faciliter leur insertion socioéconomique et leur autonomisation. Composé de calcaire, de copeaux de bois blanc, du son de blé, de la farine de maïs, de la sciure de bois blanc et rouge, la production de champignons se fait en plusieurs étapes. Il y a l'opération de largage de sachet substrat pasteurisés, d'arrosage, de triage et d'entreposage etc.

" L'objectif de cette édition spéciale était de déterminer les contraintes particulières pour cette catégorie de notre population pour pouvoir cultiver les champignons et comment contourner leur handicap pour améliorer leur employabilité. Il s'agissait aussi de leur donner la capacité réelle à produire des champignons ", a expliqué le président de la pépinière d'entreprises Challenge-futura agrotech, Tsengue-Tsengue.

Présentant les résultats de cette formation, phase pilote, Tsengue-Tsengue a fait savoir que des changements significatifs de comportement ont été notés chez tous les participants et un peu plus chez les malentendants. Outre les points positifs, plusieurs contraintes ont également été identifiées lors de cette période d'apprentissage.

Chez les handicapés moteurs, on note la difficulté à se mouvoir. S'agissant des malentendants, la contrainte majeure est constituée par les effets de la surdité qui limitent les interactions du malentendant-myciculteur avec son environnement de travail, notamment avec les machines, en cas de production mécanisée et en équipes avec des coéquipiers non malentendants.

" En faisant l'analyse de la situation, nous avons remarqué que les handicapés moteurs ont beaucoup de difficultés à se mouvoir. Au cours de cette période de formation, nous avons donc réalisé un kit de mobilité appelé Handopuss 22. Ce kit a été mis au point en vue d'améliorer la mobilité des personnes avec handicap physique des membres inférieurs sur un poste de travail ", a indiqué Patrick Obel Okeli, le directeur général de l'Anvri. Et de poursuivre : " connaissant la situation sociale très précaire des personnes vivant avec handicap, l'Anvri a pris l'engagement d'accorder une bourse pré-installation de six mois à deux apprenants chez BioTech".

Pour sa part, Christophe Gnamazo, président de la fédération nationale des associations des personnes sourdes du Congo s'est réjoui de cette formation qui, selon lui, aidera les personnes vivant avec handicap auditif et moteur à développer pleinement leurs talents dans la culture des champignons.