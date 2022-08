Afrique: Football - La CAF annonce la création de sa super ligue

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement annoncé, le10 août, à Arusha en Tanzanie la création de sa Super Ligue. La compétition soutenue par la Fédération internationale de football association (Fifa) s'inscrit dans le but de rendre le football africain plus attractif en mobilisant davantage des ressources." L'Africa Super Ligue est l'un des développements les plus passionnants de l'histoire du football africain et l'objectif que nous essayons d'atteindre est très clair : le premier est de s'assurer que le football africain de club est de classe mondiale et rivalise avec les meilleurs au monde. Il s'agit de l'avenir du football africain,

il s'agit pour l'Afrique de prendre en charge son avenir. Pour ce faire, nous avons besoin d'argent ", a commenté Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. " La Super Ligue est un projet passionnant et unique et nous sommes heureux d'apporter notre aide et de partager toute l'expérience que nous avons accumulée", a expliqué le président de la Fifa, Gianni Infantino, invité à la cérémonie.

La première édition de nouvelle compétition se tiendra en août 2023 jusqu'en mai 2024. Elle mettra aux prises vingt-quatre clubs de seize pays du continent. Les premiers clubs engagés recevront une contribution de 2,5 millions de dollars pour acheter des joueurs, mais aussi financer les transports et l'hébergement durant la compétition. Les équipes seront réparties, durant une première phase, en trois groupes géographiques composés chacun de 8 équipes (Afrique du Nord, Afrique centrale et de l'Ouest, et Afrique du Sud et de l'Est).

Les huit clubs de chaque groupe seront opposés en matches aller-retour soit un total de quatorze matches à l'issue de la première phase. Au terme de cette phase de groupes, les cinq premiers issus de chaque poule plus le meilleur 6e tous groupes confondus joueront la phase à élimination directe à partir des huitièmes de finale pour un total de 197 matches. Le vainqueur devrait empocher 11,5 millions de dollars.

La vision de la CAF consiste à faire en sorte que les joueurs restent en Afrique et à améliorer la qualité des infrastructures des clubs du continent. Grâce aux revenus générés et avec le soutien de la Fifa, la CAF prévoit de récompenser annuellement ses 54 associations membres à hauteur d'un million de dollars à chacune, tout en alimentant son fonds de développement à hauteur de 50 millions de dollars. " Le football est une question de finances. Il s'agit d'avoir un produit et le soutien commercial pour celui-ci. Le succès du football de club est basé sur la viabilité commerciale.

Pour nous, l'Africa Super League est l'intervention la plus importante pour le développement et l'avancement du football en Afrique ", a souligné le président de la CAF. Seulement après son annonce, les interrogations sont nombreuses quant à l'avenir de la Ligue des champions et la Coupe africaine de la confédération puisqu'elle n'est réservée qu aux clubs les plus huppés.

