Afrique: CAN féminine - Le pays, premier à organiser deux éditions consécutives

Après une magnifique organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022, le Maroc abritera aussi la prochaine édition.

L'accueil de l'édition 2022 du tournoi continental a été une réussite, les Lionnes de l'Atlas y ayant aussi contribué. L'équipe nationale féminine marocaine a fini deuxième, après que le pays hôte ait assuré une organisation impressionnante de la compétition.

Cette semaine, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de confier encore une autre édition de la CAN au Maroc. C'est la prochaine, celle de 2024. Cela fera du pays nord-africain, le premier à organiser une CAN féminine de façon consécutive.

Le Maroc devient aussi le troisième pays à abriter l'évènement au moins à deux reprises, après le Nigéria et l'Afrique du Sud (3 fois chacun) et la Guinée Equatoriale (2 fois). La Namibie, le Cameroun et le Ghana l'ont aussi organisé une fois.

L'Afrique du Sud a remporté l'édition 2022 de la CAN féminine et la Zambie a fini troisième. Le Nigéria, tenant du titre a été éliminé en demi-finales et a terminé quatrième.