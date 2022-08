Togo: INSP !R Togo inspire les populations sur le rôle des mutuelles de santé

Une journée portes-ouvertes sur le rôle des mutuelles de santé dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle s'est tenue ce jeudi 11 Août 2022 à Lomé.

A l'initiative de la plateforme INSPIR-Togo et grâce au soutien de ses partenaires de toujours, dont WSM (We Social Movements) de Belgique, cette rencontre vise à sensibiliser les populations sur le rôle des mutuelles de santé dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle au Togo.

Il s'agit entre autres d'amener la population à avoir une meilleure compréhension des mutuelles de santé, leurs importances et leurs rôles dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle au Togo, amener la population à avoir une meilleure notion sur la couverture sanitaire universelle et à prendre connaissance de la feuille de route 2020-2025 du gouvernement sur la couverture sanitaire universelle.

"Pour réussir sa mission de promotion et défense du droit à la protection sociale, INSPIR-Togo travaille pour permettre à toutes les couches de la population d'avoir accès à une protection sociale. Dans cette optique , INSPIR-Togo trouve qu'une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations. C'est dans cette perspective qu'il a organisé cette journée porte ouverte afin de sensibiliser la population sur la thématique", a affirmé Yves K. Dossou, coordonnateur général de INSPIR-Togo.

En effet, la couverture sanitaire universelle consiste à veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services préventifs, curatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin et à ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces , sans que leur coût n'entraîne des difficultés financières pour les usagers.

Plusieurs thématiques vont être abordées au cours de la rencontre notamment le rôle des mutuelles de santé dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle , la couverture sanitaire universelle au Togo et la feuille de route 2020-2025 du gouvernement sur la couverture sanitaire universelle et ses enjeux, défis et perspectives.

"Nous allons présenter aux participants ces informations pour qu'au retour, ils puissent chercher à s'organiser soit en mutuelle de santé, soit en adhérant à une mutuelle de santé", a souligné Soulima Niwa, point focal INSPIR-Togo.

Il a par ailleurs, exhorté les autorités à mettre en place beaucoup plus de mécanismes pour que le secteur informel qui représente 80% de la population togolaise puisse avoir accès à la couverture sanitaire universelle.

L'International Network of Social Protection Rights of Togo (INSPIR-Togo), ancien Réseau National Multi Acteurs de Protection Sociale du Togo (RNMAPS-Togo) est une plateforme de concertation et de mise en commun des énergies des acteurs ayant la même vision et les mêmes objectifs en matière de protection sociale, et qui se donnent les moyens pour les atteindre.

Créé en mars 2014 à Lomé, le réseau INSPIR-Togo est caractérisé par la diversité de profil de ses membres notamment associations, organisation paysanne, ONG, syndicats et institution d'économie sociale et solidaire qui œuvrent dans le domaine de la protection sociale.