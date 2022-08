Cote d'Ivoire: Yop Reggae Festival 2022 - L'économie numérique et l'industrie culturelle au menu des festivités

La place Cp1 de Yopougon aux couleurs de la musique de Jah (Dieu selon les Rasta) ! C'est du 25 au 28 août prochain, à l'occasion de la 6ème édition de Yop Reggae Festival; cet événement désormais inscrit, en lettres d'or, sur le calepin des acteurs culturels ivoiriens et surtout ceux de la commune de Yopougon.

Les détails de l'édition ont été donnés le 28 juillet dernier, par le commissaire général, Diomandé Mamadou, plus connu sous le nom artistique Bassamuka, à " Azk Live ", à Cocody Blockhaus.

A cette occasion, Bassamuka a dévoilé le programme de Yop Reggae festival 2022 et expliqué les enjeux du thème: " Économie numérique et industrie culturelle : quels impacts sur le développement artistique ".

Pour lui, ce festival reste un rendez-vous qui se décline comme une véritable plateforme de promotion de la musique reggae, mais également, il constitue un cadre idéal d'expression artistique, de réflexions et de partage de valeurs telles l'amour, la fraternité et la paix. " Nous avons habitué les festivaliers aux grosses affiches nationales ou internationales du reggae. Cette année, nous marquons une halte pour faire découvrir le riche vivier de talents locaux ", a expliqué le Commissaire tout en rassérénant les férus de cette musique qu'ils découvriront " de grands talents pas encore connus du grand public".

Insistant sur l'importance du numérique, Bassamouka explique qu'aujourd'hui les Cd et autres supports physiques ne se vendent plus bien. Mais, avec l'évolution de la technologie, le monde artistique est en pleine mutation et c'est sur les plateformes digitales et de téléchargement que se font les achats. "Nous avons donc jugé utile d'initier une réflexion sur le numérique afin de permettre aux artistes de mieux comprendre le mécanisme, tant dans sa conception génératrice de revenus que promotionnelle", a-t-il détaillé.

Yop Reggae Festival connaîtra trois temps forts : un atelier de réflexion qui s'ouvre le 25 août sur le thème principal, à la mairie de Yopougon ; les 26 et 27, une opération " don de sang " et " vaccination contre la Covid-19 " qui auront pour cadre la place CP1 où des concerts et animations seront au menu.

L'apothéose, ce sera le 28 juillet, avec un concert à l' "Azk Live ", le temple du reggae à Cocody- Blockhaus.