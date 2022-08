Afrique de l'Ouest: Direction générale marché financier régional de UEMOA - Birahim Diouf aux commandes

Le Sénégalais Birahim Diouf a été nommé directeur général du Dépositaire central/Banque de règlement. Cette nomination intervient à l'issue d'une réunion du conseil d'administration tenu au siège de l'institution, informe Libération online.

Sa nomination effective à compter du 1er juillet 2022 marque une étape importante dans le processus d'autonomisation des structures centrales du marché financier régional de l'Uemoa. Selon Libération online qui a donné l'information " Le Dc/Br est la structure du marché financier régional de l'Uemoa en charge de la centralisation, de la conservation des valeurs mobilières, la bonne fin des opérations de compensation sur le marché financier, les opérations hors-marché ainsi que les opérations sur titres ".

D'après le site d'information " Birahim Diouf bénéficie d'une trentaine d'années d'expérience dans le secteur financier, notamment sur les marchés de capitaux et la banque d'affaires ".

Ainsi, " avant sa nomination au poste de directeur général du Dc/Br, Birahim Diouf était au poste de directeur général adjoint du Dc/Br depuis janvier 2021, après avoir occupé les fonctions de directeur du Département des Etudes, de la stratégie et du développement du marché de la Brvm et du Dc/Br, directeur des opérations du Dc/Br ", renseigne la source.

Poursuivant " Il débute sa carrière à Citigroup et, intègre les structures centrales du marché financier régional pour la première fois en février 1998 jusqu'en 2003 en tant que directeur des opérations du Dc/Br. Il rejoint ensuite respectivement Bmce capital, travaille pour la Commission économique pour l'Afrique en tant que consultant senior pour les marchés de capitaux puis, la banque d'affaires African alliance investment bank basée en Afrique du Sud ".

A en croire aux sources de Libération online "Birahim Diouf est titulaire d'un Mba de la Sorbonne graduate school of business, d'un executive Mba de l'Inseec business school, d'un master en économie de Paris-I Panthéon-Sorbonne, d'un troisième cycle en finance islamique de l'Institute of islamic banking and insurance (Iibi) de Londres et d'une maîtrise en économie appliquée de Paris IX Dauphine. Il dispose de plusieurs certifications notamment en leadership et développement durable et green finance ".