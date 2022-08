Gabon: Remaniement gouvernemental - Entre manipulations de voyous et humiliations !

Si cela semble échapper à certains, nombre d'observateurs avertis se demandent si le Conseil des ministres est désormais un espace ouvert au public ? D'autant que l'information relative à une prétendue colère exprimée par Ali Bongo Ondimba contre le Gouvernement est hier apparue sur des sites n'ayant pas vocation à porter la parole institutionnelle.

Il s'agit notamment des bidules que sont Labreville.com et la Republique.com. Même le quotidien pro-gouvernemental " L'Union " se fait le relais de cette communication intrigante ce jeudi 11 août 2022. Autant dire que nous sommes vraiment entrés dans une ère qui désacralise les convenances républicaines et la parole du Président de la République.

Oublie-t-on si vite que de précédents collaborateurs d'Ali Bongo Ondimba avaient vendu à l'opinion l'idée d'un messager intime du Président de la République en la personne de Brice Laccruche Alihanga ? Celui qu'il fallait croire sans rechigner en considérant ses déclarations et ses instructions comme celles du Président de la République. Pourtant, les événements qui l'ont conduit en prison en même temps que ses fidèles lieutenants semblent révéler des prises de décision à l'insu de son chef hiérarchique.

Le Président de la République dispose en effet de mille canaux officiels de communication. Il est alors inconcevable de lui attribuer des propos que l'opinion n'est pas en mesure de vérifier. C'est de la manipulation pure et simple. Les citoyens ne sont pas vos moutons. Que ceux qui, tapis à la Présidence de la République, veulent régler des comptes au Premier Ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et à d'autres membres du Gouvernement, aient le courage de le faire ouvertement en leurs noms propres.

Même si Ali Bongo Ondimba a réellement exprimé cette colère, pourquoi la rendre publique en dehors des canaux officiels ? Et nous qui pensions que seul le communiqué final du Conseil des ministres rendait compte de ce qui a été dit et décidé entre le Président de la République et ses ministres.

Ces méthodes de voyous, continuellement expérimentées au sommet de l'Etat, sont indignes de nos institutions. Ces petits arrangements politiciens qui se servent d'une presse de pacotille pour annoncer des événements qui associent ou engagent directement la première institution du pays sont d'une bassesse inqualifiable.

On se rappellera que ce sont ces médias qui annonçaient les arrestations de Brice Laccruche Alihanga et ses lieutenants. Ce sont ces mêmes médias qui annonçaient le limogeage de l'ancien maire de Libreville, Eugène Mba. Alors qu'aucune procédure judiciaire n'était engagée.

Qu'on nous dise clairement si ces médias intègrent la communication institutionnelle ? Ou, doit-on comprendre que la République est désormais réduite à ces intrigues à la petite semaine ? Pourtant, c'est la Constitution qui prévoit, à la discrétion du Président de la République, la nomination et la révocation du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement.

Pourquoi ce pouvoir doit-il nécessairement s'exprimer par des intrigues et, pis, des humiliations publiques ? Dans quelles conditions sont partis les Premiers ministres Raymond Ndong Sima, Emmanuel Issoze Ngondet et Julien Nkoghe Bekale ? Le dernier cité était d'ailleurs en plein Conseil interministériel lorsque quelqu'un dut lui souffler à l'oreille qu'il n'était plus Premier ministre.

Autrement, combien de Gabonais pensent que les Gouvernements successifs depuis 2009 sont seuls responsables des échecs constatés dans la gouvernance du pays ? Nous le savons tous. Une majorité écrasante de Gabonais n'attend qu'un seul changement : celui du Président de la République.

Changement qui verra l'arrivée au pouvoir d'un nouveau Président avec des valeurs autres que celles qui souillent actuellement toute une Nation. Entre corruption, détournements de deniers publics et intrusions au sommet de l'Etat de la femme et du fils du Chef de l'Exécutif, alors même qu'ils ne sont dépositaires d'aucun mandat électif pour ce faire

Virez donc qui vous voulez du Gouvernement ! Mais, ne prenez pas les Gabonais pour des abrutis avec vos manipulations médiatiques dignes de voyous.

Chiche !