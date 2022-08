Gabon: Pierre Alban Obandji poursuit l'exercice du compte rendu parlementaire

Le Vénérable Sénateur du siège unique de Lékoko, Pierre Alban Obandji, a fait le compte rendu parlementaire, le 11 août 2022 de Bakoumba à l'effet d'édifier les populations sur les textes qui ont été votés par le Parlement en général et particulièrement, le Sénat au cours de la session ordinaire 2021-2022.

C'est en présence des autorités politico-administratives locales, à savoir le Maire de la ville et de ses adjoints, le Premier vice-président du Conseil départemental, les Chefs de service de l'Administration déconcentrée, les Conseillers municipaux et départementaux et les auxiliaires de commandement que le Vénérable Pierre Alban Obandji s'est plié à cet exercice constitutionnel et républicain.

Au total trente-trois (33) lois ont été examinées et adoptées par la haute chambre du Parlement dont dix (10) au compte de la Commission des lois, neuf (9) pour la Commission des Finances, sept (7) pour la Commission des Affaires culturelles, six (6) pour le Commission des Affaires Etrangères et deux (2) pour la Commission du Plan.

Les autorités politico-administratives venues pour écouter le Sénateur, ont tenu à lui témoigner toute leur reconnaissance pour ce compte rendu parlementaire aussi pédagogique. A travers les explications de leur élu, beaucoup d'entre elles ont salué cet exercice d'information. " Nous sommes heureux et fier de notre fils Pierre Alban Obandji qui a pris de son temps pour nous expliquer ce qui se passe à Libreville, au Sénat . Au moins, nous sommes informés des décisions qui sont prises là bas" fait savoir un dignitaire.

Il faut préciser pour la circonstance, que certains de ces textes ont fait l'objet de commentaires avec les participants qui, à l'aide d'un fascicule édité à cet effet ont suivi les explications de l'Elu national.

Il s'agit notamment du projet de loi portant ratification de l'ordonnance n°010/PR/2021 du 06 septembre 2021 modifiant et complétant la loi organique n°09/PR/1991 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, du projet de loi portant ratification de l'ordonnance n°014/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant loi organique fixant les modalités d'exercice par le collège d'intérim du Président de la République, du projet de loi portant création, missions et organisation du Centre Hospitalier Universitaire Amissa Bongo et de la proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes âgées pour ne citer que ceux-là.