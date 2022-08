Afrique: Coupes interclubs - Coton FC et Buffles du Borgou héritent de l'Asec et Kallon Fc

Les représentants du Bénin aux coupes interclubs africains, Coton FC de Ouidah et les Buffles du Borgou, connaissent depuis le mardi dernier les différents adversaires des tours préliminaires de la champions league et coupe de la confédération. Il s'agit d'Asec d'Abidjan et Kallon FC de la Sierra Leone.

Le technicien français de Coton FC, Victor Zvunka a dit être prêt pour cette campagne. Pour lui, ça serait une très belle progression pour son équipe de passer le premier tour. L'Asec Mimosas selon le coach est gros morceau. Mais il se dit capable. " On a les joueurs pour, une équipe pour, et on se prépare en conséquence pour être naturellement au rendez-vous. " a fait savoir le technicien. Il a par ailleurs souligné que le plus important est que les joueurs progressent, prennent de l'expérience et réussissent dans la compétition africaine. Par une préparation très accrue, il pense se donner sur ces deux matchs puis passer au second tour.

Pour le coach des Buffles Hamidou Arouna a équilibré les performances des deux formations 50 % chacune. Il a toute fois nuancé que la qualification dépendra de la formation qui va aborder ces deux confrontations avec plus de sérénité, un peu plus de préparation et elle va accéder au tour suivant. " Nous avons abattu un travail colossal dans notre équipe et je pense que ça va porter ses fruits " a conclu le coach.