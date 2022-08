Afrique: CAF - Patrice Motsepe estime que la CAN 2021 est la meilleure de tous les temps

Lors de son discours d'ouverture de la 44è édition de l'Assemblée Générale Ordinaire de la CAF tenue mercredi dernier à Arusha en Tanzanie, Patrice Motsepe a déclaré que la CAN 2021 est la meilleure de tous les temps.

En effet, dans son allocution, Patrice Motsepe n'a pas caché son bonheur d'avoir dirigé sa première compétition de la Coupe d'Afrique des Nations malgré les difficultés. Le patron du football africain a à cet effet estimé que la CAN 2021, est la meilleure de tous les temps.

" En janvier et février de cette année, nous avons organisé la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies ( CAN ) la plus réussie de l'histoire de la CAF. Environ 500 millions de personnes de 160 nations ont regardé les matchs de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 à la télévision. C'est environ 40 nations de plus que celles qui ont regardé la CAN TotalEnergies Égypte 2019. La CAF a enregistré 1,4 milliard d'impressions en streaming sur ses pages numériques et 351,4 millions de visionnages de vidéos en ligne liés à la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 ", a laissé entendre Motsepe.