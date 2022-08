Ile Maurice: Séquestration - Deux individus derrière les barreaux

Un habitant de Rivière-des-Anguilles, âgé de 27 ans, et son acolyte, un chauffeur d'autobus de 29 ans de l'Escalier, ont été arrêtés, lundi, suivant une enquête sur la séquestration sur un habitant du sud. Ce dernier, qui a porté plainte aux petites heures du matin, vendredi 22 juillet, avait raconté avoir été séquestré, dénudé puis agressé et filmé, dans une maison abandonnée à Union-Ducray. Les deux hommes arrêtés ont été placés en détention dans la nuit de lundi et ont comparu en cour de Souillac, mardi, sous une charge de séquestration.

La victime avait expliqué aux policiers que sa séquestration a pour origine une histoire d'argent. L'un des agresseurs lui devait de l'argent et aurait choisi de l'agresser au lieu de le rembourser. Il rentrait chez lui, jeudi le 22 juillet, lorsqu'il aurait reçu un message d'un des agresseurs.

Ce dernier l'aurait invité à le rencontrer à Rivière-des-Anguilles afin qu'il lui rende son argent. L'agresseur présumé se trouvait dans le même autobus que la victime et il est venu se mettre à côté de lui en pointant un couteau vers son ventre, tout en lui indiquant que l'habitant de Rivière-des-Anguilles l'attendait à St-Aubin.

Effectivement, en arrivant à St-Aubin, son agresseur l'aurait forcé à descendre de l'autobus où l'attendait son complice, et les deux l'ont forcé à prendre place dans une voiture, dans laquelle se trouvaient une femme et un enfant. Son ami devait prendre le volant et s'est dirigé à Union-Ducray en passant par le pont de Senneville.

En arrivant à Union-Ducray, ils auraient aussi coupé les cheveux de la victime avant de le passer à tabac. Ils l'auraient par la suite filmé. Après avoir pris tout ce qu'il avait en sa possession, ils ont déposé l'homme à Rivière-des-Anguilles, ne lui laissant que la somme de Rs 30 pour le transport.