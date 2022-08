Cameroun: Saison des concours administratifs 2022 - Le Minfopra présente les innovations.

Le club MINFOPRA créé par le Ministre de la Fonction Publique Joseph LE, un bâtiment VIP très haut standing a servi de cadre ce 11 août 2022 à un point de presse relatif au lancement de la saison des concours au titre de l'exercice 2022. C'était en présence du Secrétaire Général du Ministère de la Communication, Représentant du Ministre, tous les hauts responsables du MINFOPRA et plusieurs médias publics et privés invités.

En effet, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a approuvé, le 19 juillet dernier, un plan de recrutement de trois mille huit cent trente-huit (3 838) nouveaux personnels dans la Fonction Publique de l'État, au titre de l'exercice en cours. Dans la perspective de la mise en route dudit plan, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a signé le 25 juillet 2022, une série de 22 arrêtés portant ouverture des concours pour le recrutement des personnels.

Les Concours de formation dont 488 places ouvertes pour le recrutement des élèves dans plusieurs écoles de formation des futurs fonctionnaires, à savoir l'ENAM (filières classiques et Common Law), l'INJS, les CENAJES; les Concours directs dont 430 places mises en compétition pour le recrutement de personnels dans les corps du Génie civil, de l'Agriculture, des Mines et Géologie, de l'Élevage et des Pêches, des Industries Animales et de la Santé publique ; deux (02) tests de sélection pour le recrutement de cent (100) Instituteurs de l'Enseignement Technique et professionnel et cent (100) Sages-femmes. Ainsi les places restantes concernent les recrutements dans les Écoles Normales et les recrutements spéciaux des Enseignants du Supérieur par le MINESUP et des Instituteurs Contractuels par le MINEDUB.

Ce qu'il faut savoir d'autre est que la conjoncture actuelle oblige l'État à effectuer des recrutements à la proportion des contraintes budgétaires. Pour cela, le privilège est porté au recrutement du personnel technique selon la stratégie SND30.

Pour donner plus de chance aux personnes handicapées, l'État leur dispense une tranche d'âge de 05. C'est-à-dire que le candidat handicapé à un concours peut avoir 05 de plus sur l'âge limite du concours administratif sollicité.

Pour le reste des innovations entamées depuis l'année dernière, les candidats peuvent déposer les dossiers physiques auprès des dix (10) délégations régionales de la Fonction Publique ; ils peuvent également soumettre les dossiers de candidature directement en ligne à l'adresse : http://concoursonline.minfopra.gov.cm

Les candidats désireux de soumettre leurs dossiers en ligne peuvent se faire accompagner gratuitement par les responsables des 434 antennes de l'Observatoire National de la Jeunesse grâce à la convention signée avec le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique.

Il faut dire que la formalité d'inscription en ligne permet également de limiter les attroupements inutiles devant les différents services qui exposent très souvent les candidats aux tracasseries inopportunes et autres risques d'arnaques.

La simplification de la procédure d'obtention de l'attestation de présentation de l'original du diplôme, signée désormais par les Sous-Préfets et la possibilité le moment venu, pour les candidats qui seront déclarés admissibles, de participer aux épreuves orales par visioconférence, à partir des délégations régionales de la Fonction Publique de leurs lieux de résidence respectifs, ainsi que les Centres départementaux qui seront commis pour ce faire montre une fois de plus une administration qui se veut décentralisée et dématérialisée.

Le ministre en charge de la fonction publique assure que les plateformes numériques du MINFOPRA disponibles notamment les listes des candidats autorisés à concourir, les différents résultats.