Sénégal: Boubacar Dangnokho, inspecteur général des bâtiments - " Il y a, au niveau national, 1446 bâtiments qui menacent ruine "

Les chiffres sont alarmants. Il y a près de 1500 bâtiments qui menacent de s'écrouler. L'alerte est donnée par l'Inspecteur général des bâtiments, Boubacar Dangnokho qui, par ailleurs, appelle au respect des normes de construction.

" Il y a, au niveau national, 1446 bâtiments qui menacent ruine ". L'annonce est faite par Boubacar Dangnokho, inspecteur général des bâtiments. D'après lui, 627 de ces édifices sont répertoriés dans la région de Dakar. Poursuivant, il note qu'il y a plus d'effondrements de bâtiments en saison des pluies. Et pour cause : " Il y a parfois une stagnation de l'eau sur les terrasses. Vous savez dix centimètres de stagnation d'eau sur une dalle d'un mètre carré représentent cent kilos. Et, sur une distance de dix mètres carrés, cela représente une tonne. Donc, si vous faites la multiplication sur une dalle de 140 mètres carrés, le poids devient insupportable et la dalle peut s'affaisser ". Toutefois, précise-t-il, de manière générale, les causes de ces effondrements de dalles sont plus profondes. La raison principale, dit-il, c'est que les gens construisent sans respecter les normes.

En sus, ajoute-t-il, l'entretien des bâtiments fait défaut. " Même si votre bâtiment est bien construit, si vous ne l'entretenez pas, il se détériore très rapidement ", prévient-il. Selon lui, pour construire un bâtiment, il faut prendre des professionnels, c'est-à-dire des ingénieurs, un architecte, entre autres pour calculer la structure. C'est-à-dire connaître les dimensions de la fondation, des poteaux, de la dalle. " Tout cela, on ne le devine pas. On les calcule. Ce sont des professionnels qui font ces calculs.

Après cela, il faut prendre des matériaux de bonne qualité ", renseigne l'inspecteur général des bâtiments. Il poursuit : " Après la construction, il faut mettre des membranes d'étanchéité partout où il y a des risques d'humidité c'est-à-dire au niveau de la dalle-terrasse, au niveau des balcons et des salles d'eau. Parce que, même si votre bâtiment est bien construit, si vous n'y mettez pas de membranes d'étanchéité, il y a des infiltrations d'eau et à la longue, les armatures se corrodent.

Quand l'armature se corrode, elle gonfle et fait éclater le béton et naturellement la dalle va tomber ". Autre astuce pour protéger les bâtiments : l'usage des cales à béton. Ce sont de petits blocs de béton qu'on place entre l'armature et le coffrage. " Cela fait que quand on décoffre, l'armature est bien enrobée dans le béton. Quelle que soit la qualité de votre construction, si vous ne mettez pas de cales à béton, votre construction n'ira pas loin ", avertit-il.